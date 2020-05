Javier Rigau, ex marito Gina Lollobrigida/ “Lei è finita con l’arrivo dei Piazzolla”

Pubblicità

Javier Rigau torna nuovamente protagonista a Live Non è la d’Urso dopo le sue precedenti esternazioni. In una puntata in cui potrebbe intervenire per difendersi proprio Andrea Piazzolla, Rigau già in precedenza aveva fortemente attaccato il giovane manager della diva. Lo spagnolo sostiene infatti insieme al figlio della Lollobrigida, Milko Skofic, che l’ex manager abbia approfittato dell’attrice al punto da asserire: “Stiamo lavorando per aiutare Gina”. Le accuse da parte dell’uomo non solo nei confronti di Piazzolla ma della sua intera famiglia sono gravissime. In un precedente collegamento con la trasmissione di Canale 5 aveva detto: “Pensi sia normale che Gina, che è sempre stata una madre buonissima con Milko, parli così di suo figlio, dicendo che non sta con la testa a posto? Che non si ricordi del nome del suo unico nipote Dimitri? La Gina Lollobrigida che conosce il pubblico e che ho conosciuto io è finita nel momento in cui la famiglia Piazzolla ha messo piede nella sua casa”. Un attacco diretto e che non ha mai nascosto nei confronti dell’uomo che a sua volta accusa i familiari dell’attrice di averla sempre abbandonata e di puntare unicamente al suo patrimonio.

JAVIER RIGAU, EX MARITO GINA LOLLOBRIGIDA: IL COMMENTO SULL’ATTRICE

Di recente Javier Rigau è tornato a parlare della sua relazione con Gina Lollobrigida, dei 32 anni di differenza, della loro conoscenza quando era ancora minorenne (presunti rapporti compresi) e delle loro nozze per procura. Secondo le malelingue però lo spagnolo avrebbe sposato la grande diva solo con l’inganno e con l’interesse primario di mettere le sue mani sul suo patrimonio. Accuse che si rimpallano con l’ex manager Andrea Piazzolla. Rispetto alle immagini che mostrano la Lollobrigida in tribunale, Rigau ha commentato: “Mi fa pena vederla in quelle condizioni”, mettendo in luce il suo essere pienamente in sé. “Lei parla, ma non è lucida. Ridice quello che le dicono di dire”, ha commentato alla trasmissione di Canale 5 che lo ha visto ospite in collegamento. In quella circostanza però ha anche avuto un battibecco con la giornalista del Corriere della Sera, Candida Morvillo, quando ha accusato il giornale di inesattezze relativamente al loro matrimonio. “Il Vaticano ha certificato che il matrimonio non è mai stato annullato. Nessun argomento di Gina e del matrimonio a sua insaputa è stato mai accolto”, aveva commentato accusando ancora il quotidiano di aver pubblicato una notizia sull’argomento basandosi unicamente su una telefonata di Gina ma senza verificarne la veridicità.



