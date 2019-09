Javier Rigau, “marito” Gina Lollobrigida/ “Mai sposati”, lui replica (Domenica Live)

Dopo l’ospitata di Gina Lollobrigida a Domenica In della passata settimana, Barbara d’Urso torna anche lei sull’argomento e nella sua Domenica Live oggi accoglie la replica del marito della grande diva, Javier Rigau dopo le accuse da lei avanzate insieme al suo assistente e grande amico Andrea Piazzolla. Contro quest’ultimo, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di circonvenzione di incapace. Piazzolla ha tentato di difendersi nel corso del salotto domenicale di Mara Venier spiegando: “Tutto è iniziato nel 2013, dopo le parole di Rigau”, smentendo poi di essere davvero stato rinviato a giudizio. Quel matrimonio con lo spagnolo fu annullato nel 2006 ed in merito anche Gina aveva commentato in puntata: “Per fortuna è saltato tutto. Però lui ha continuato a mentire al pubblico dicendo ‘Siamo sposati, siamo sposati’. Lui è un commediante, soprattutto non una persona perbene. Per fortuna, è saltato tutto e me ne sono accorta in tempo. Ho preso il telefono, ero a New York, lui era in Spagna e gli dissi: “Non ci sposiamo più, levatelo dalla testa”.

JAVIER RIGAU, “MARITO” GINA LOLLOBRIGIDA REPLICA ALLE ACCUSE

Gina Lollobrigida aveva asserito senza mezzi termini di voler fare ciò che desidera con il suo denaro, lanciando poi pesantissime accuse proprio al marito (o ex) Javier Rigau che sarà oggi presente in studio pronto a replicare duramente. L’uomo è accusato di aver fatto firmare con l’inganno alla diva del cinema un documento che dichiarava il loro matrimonio, dichiarato in seguito nullo dalla Sacra Rota. “La verità doveva venire fuori. E poi il fatto che sia stato proprio il pontefice a siglare la sentenza di annullamento mi riempie ancor più di gioia”, aveva commentato in merito la Lollobrigida in una intervista al Corriere, accusando l’imprenditore catalano di essersi solo fatta pubblicità con il suo nome. Rigau, di contro, ha più volte ribadito la sua versione venendo poi assolto, nel 2017, dall’accusa di truffa. Oggi è pronto a dire la sua verità davanti al pubblico di Barbara d’Urso.

