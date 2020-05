Javier Rigau vs Corriere della Sera/ Lite con Morvillo: “Inesattezze! Gina chiamò e…”

Pubblicità

Javier Rigau contro tutti a Live Non è la D’Urso. L’imprenditore spagnolo è convinto che alcuni quotidiani italiani abbiano pubblicato diverse inesattezze sul suo matrimonio con Gina Lollobrigida, in particolare ce l’ha con il Corriere della Sera. “Basta con le inesattezze! Il Vaticano ha certificato che il matrimonio non è mai stato annullato. Nessun argomento di Gina e del matrimonio a sua insaputa è stato mai accolto”. Spiega Rigau, “Anche la Corte d’Appello ha dato ragione al figlio e al nipote, adesso è in Cassazione. Il Corriere della Sera, la prima volta che Milko nel 2014 fece il processo civile per difendere la madre, Gina davanti al giudice chiese al figlio di fare un passo indietro. Non c’è mai stata la sentenza. Gina arriva a casa, chiama il Corriere della Sera per dire di aver vinto la causa e il Corriere senza controllare l’ha pubblicato…”. Barbara D’Urso si dissocia dalle clamorose dichiarazioni di Javier Rigau, letteralmente scatenato in tutta la puntata. Gli opinionisti di Live Non è la D’Urso si confrontano e Candida Morvillo, giornalista del Corriere della Sera, si difende dalle accuse di Javier Rigau: “La correttezza del mio giornale non va messa in discussione”. Rigau ha poi riportato anche un altro episodio nel quale, a suo dire, il Corriere avrebbe pubblicato senza controllare una conversazione con la Lollobrigida relativa al presunto matrimonio inedistente.

Pubblicità

“Lasciatemi parlare per favore, non sono qui per stare seduto”, dice l’ospite della D’Urso, che pretenderebbe una rettifica dal Corriere della Sera: “A tante domande non posso rispondere, ma dico una cosa al Corriere della Sera. Vi sembra normale che una mamma dica che sua figlia non ha la testa a posto? Una persona che non si ricorda nemmeno il nome del suo unico nipote, Dimitri?”. Javier Rigau è visibilmente infastidito da alcuni insinuazioni sul suo conto e sugli scontri giudiziari con Gina Lollobrigida. Se la prende anche con Vladimir Luxuria quando lo interrompe per intervenire: “Dopo quindici giorni, quando hanno saputo del mio patrimonio, hanno detto che era lei l’arrampicatrice”. Ancora sull’attacco al Corriere della Sera, la giornalista Morvillo dice: “Rigau non può mettere in discussione qualcosa di cui io non sono al corrente”. La D’Urso in ogni caso si dissocia e la difende: “Io li difendo. Trovo impossibile che un quotidiano così importante faccia una cosa così”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA