Javier Rojas/ Guanto di sfida a Nicolai, vincerà il circuito ballo? (Amici 2020)

Javier continua a dividere il pubblico di Amici 2020. In molti gli hanno dato contro nella prima parte dell’edizione, poi le cose sono cambiate quando il ballerino si è mostrato “umano” avvicinandosi a Talisa ma sono molti quelli che continuano a dubitare di lui. Come sono andate le cose? In questi ultimi serali il ballerino è stato protagonista e non solo con il ballo ma anche con i suoi colpi di testa. Se la scorsa volta si è trattato di un malore che molti hanno avvicinato a quello che sembra un attacco di panico e non un problema di acido lattico, venerdì scorso è stato lo stesso ad uscire dallo studio lasciando il palco per via del giudizio, ancora negativo, di Vanessa Incontrada. Il ballerino ha già espresso il suo pensiero sulla giuria dicendo che non è in grado di giudicare il ballo perché non tecnica e le parole di Alessandra Celentano, che gli ha dato ragione, non ha fatto altro che infervorare il ragazzo che ha lasciato lo studio per poi tornare sui suoi passi.

LO SCONTRO TRA JAVIER E RUDY ZERBI AD AMICI 2020

Dopo il serale, Javier si è ritrovato insieme ai suoi compagni all’esterno della casetta ed è lì che ha continuato a giudicare tutti usando parole pesanti nei confronti di Rudy Zerbi. Il professore di Amici 2020 ha deciso di prendere provvedimenti presentandosi in casetta e mostrando ai ragazzi il video di quel momento e chiedendo spiegazioni su quello che si è sentito dire (M*erda compresa). Javier è rimasto con gli occhi bassi chiedendo scusa per quelle parole ma subito Nicolai lo ha preso di mira sottolineando il fatto che le sue scuse non sono sincere visto che non è la prima volta che parla male di Rudy Zerbi e a quel punto Javier ha di nuovo dato di matto: “Ma quando? Quante volte? Perché mi metti in questa situazione folle!”. Il professore ha chiesto al ballerino di dire la sua, di chiarire le cose per non sentir più parlare di questo argomento ma Javier ha saputo solo chiedere scusa.

GUANTO DI SFIDA A NICOLAI, IL CIRCUITO DEL BALLO AD AMICI 2020 AVRA’ IL SUO VINCITORE?

Questo non ha tenuto lontani dallo scontro i due ballerini che in settimana sono addirittura arrivati al guanto di sfida. A lanciarlo è stato proprio Javier che ha chiesto una sfida a Nicolai su una variazione di classico, Lo Schiaccianoci. La richiesta è arrivata a Javier che subito ha preso la palla al balzo per dire che questa variazione l’ha fatta quando aveva 13 anni e che nel corso del pomeridiano l’ha fatta per ben due volte e per questo aveva rilanciato la sfida proponendo la variazione de Il Lago dei Cigni che sarebbe ancora più complicata. A questo punto Javier ha detto di no chiedendo al suo rivale si sfidarsi anche in una sfida di contemporaneo sulle scene di un film che sembra sarà Ghost. Nicolai ha accettato dicendosi molto superiore a Javier: “Sono sicuro di farlo bene. Non ho paura, devo dare tutto quello che ho”. Anche questa volta, proprio sull’interpretazione sarà Vanessa Incontrada quella che dovrà dire la sua sperando che, questa volta, dia il punto a Javier. Proprio il cubano ha preso di mira l’attrice dicendosi deluso dal suo mancato voto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA