Javier Rojas/ “Il Bolero” fa impazzire la Ferilli, il bacio social.. (Amici Speciali)

JAVIER ROJAS PRONTO A LANCIARSI NEL CONTEMPORANEO PER AMICI SPECIALI?

Ma dove è finito il mitico Javier Rojas di Amici 19? In parte lo abbiamo visto nella prima puntata di Amici Speciali, ma un’altra parte no. Forse sarà stato il timore di tornare sul palco per la prima volta dopo la fine del programma che lo ha visto trionfare, o forse si è un po’ distratto, fatto sta che i fan lo hanno apprezzato nel suo Bolero ma molti altri lo hanno trovato un po’ monotono. Le cose potrebbero cambiare nella nuova puntata in onda questa sera visto che, da quanto abbiamo potuto vedere sui social, sembra proprio che le cose stiano cambiando e il ballerino sia a lavoro su una coreografia che lo mostrerà in tutto il suo splendore e non solo nelle sue eccezioni classiche ma anche in quelle un po’ più contemporanee, riuscirà ad emergere questa volta senza farsi passare davanti dagli altri ballerini? I fan lo sperano soprattutto perché hanno apprezzato le sue esibizioni e sanno bene che può fare ancora molto di più per superare Alessio e anche gli altri ballerini che si troverà contro questa sera.

SABRINA FERILLI PAZZA DI JAVIER COME SOLVEIG E TALISA?

Ma cosa è successo in questa settimana a Javier Rojas? Senza il pomeridiano di questa versione speciale, è difficile tenere conto del gossip e della preparazione dei ballerini, ma a stuzzicare tutti ci ha pensato il diretto interessato che continua a mantenere il mistero sulla sua vita privata ma non sui suoi sentimenti. Tra le storie pubblicate nei giorni scorsi, Javier Rojas ha posto l’accento su un bacio dei due protagonisti del’ultima creazione artistica del regista Dimitri Legrand e tutti hanno subito penso che ci fosse nascosto dentro un messaggio ad una delle due donne. Difficile capire se le sue intenzioni erano di colpire la sua ex fidanzata Solveig o se il frame si riferiva a Talisa Ravagnani con la quale, almeno secondo quanto aveva rivelato dopo Amici, aveva intenzione di chiarire alcune cose su quanto è successo. Che alla lista si aggiunga anche Sabrina Ferilli? L’attrice non ha nascosto i suoi “sentimenti” nel vedere Javier completamento nudo e con indosso solo uno slip rosso per la sua coreografia tanto da prendere addirittura il microfono al contrario per la sua distrazione, le cose andranno meglio questa sera?



