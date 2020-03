Javier Rojas/ Lacrime e solitudine, Nicolai: “E’ un falso!” (Amici 2020)

JAVIER IN CRISI IN VISTA DELLA SEMIFINALE DI AMICI 2020

Non è stata una settimana facile per i ragazzi di Amici 19 e lo stesso si può dire per Javier. Il ballerino inizia a sentire il peso dell’avvicinarsi della finale ma, soprattutto, sembra essere ormai convinto che non vincerà. Questo sta causando in lui un vero e proprio terremoto che lo ha portato ad allontanarsi dal gruppo e provare in solitaria davanti allo specchio per poi lasciarsi andare alle sue confessioni: “Non so cosa provo, non sono più io. Sono venuto qua per vincere e non per essere primo o secondo, non penso che vincerò però”. Questo sembra averlo mandato in tilt spazzando via tutta l’energia e la voglia di combattere che ha dimostrato nei giorni scorsi. Javier continua a provare e sperare di vincere ma l’unica cosa che potrebbe fargli tornare il sorriso sarebbe mettere le mani sopra la maglia della finale di venerdì prossimo. Il ballerino sa bene che gli scogli da superare adesso sono molti e non solo per via delle numerose coreografie che deve preparare ma perché proprio questa sera potrebbe andare in scena lo scontro finale con Nicolai per il circuito del ballo.

JAVIER E NICOLAI ALLO SCONTRO PER IL CIRCUITO BALLO?

Quando i ballerini rimangono in due c’è il rischio che lo scontro sia vicino e questo non solo significherà l’accesso all’ultima puntata di Amici 2020 per uno dei due ma anche la vittoria nella propria sezione ovvero quella dedicata al ballo con tanto di possibili premi in denaro e contratti. Questo forse mette ancora di più paura a Javier che si troverà a fare i conti con il suo acerrimo nemico. I due per fortuna questa settimana non hanno avuto modo di scontrarsi e non lo hanno voluto fare soprattutto alla luce della loro pace televisiva raggiunta venerdì sera. Lo stesso Jacopo Ottonello prima di uscire si è detto felice per il gesto dei due invitandolo a dare il meglio perché sono sicuramente due eccellenze ma, in particolare, Javier ha una marcia in più e tutto un altro pianeta. Le sue parole non sono servite a molto visto che il ballerino continua a dare di matto e anche in sala i professionisti si sono accorti di questo calo e gli hanno chiesto il perché di questo suo comportamento ma lui ha preferito andare via prima di sciogliersi in lacrime. Sono state le parole di Eleonora Abbagnato a dargli così fastidio colpendolo nel profondo?



