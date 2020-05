Javier Rojas/ Pronto per la vittoria bis? (Amici Speciali)

Pubblicità

Chi ha amato Javer Rojas ad Amici 19 da oggi avrà modo di rivederlo in azione ad Amici Speciali. Inizia da qui il suo lungo percorso verso una vittoria bis che potrebbe farlo finire negli annali del programma e non solo per via della sua partecipazione alla prima edizione di questa sorta di torneo ma anche perché potrebbe portare a casa ben due vittorie in pochi mesi. Chi segue le anticipazioni e il gossip sa bene che Javier sarà uno dei protagonisti di questa speciale edizione che Maria De Filippi aveva già annunciato ma era stata pensata ben diversa da questa “versione coronavirus”. Per lui è arrivato il momento di tornare sul palco insieme ad altri ballerini e cantanti per contendersi la vittoria di quello che possiamo definire il girone dei campioni, ma con quale risultato?

JAVIER ROJAS PRONTO PER UNA VITTORIA BIS?

La trasmissione non è ancora iniziata ma quello che è certo è che Javier Rojas è già tra i preferiti e i papabili vincitori anche se i suoi nemici questa volta non sono Nicolaj e Valentin ma bensì ballerini del calibro di Andreas Muller. Sicuramente la danza passa in secondo piano soprattutto quando si parla di fan e della possibilità che il televoto abbia un ascendente decisivo in questa nuova versione, a quel punto è difficile pensare che Javier possa spuntarla su uno come Andreas che il pubblico del programma conosce bene e che ama da anni ormai. La presenza di Javier lascia spazio a dubbi sulla vittoria finale ma anche alle polemiche visto che nei giorni scorsi il ballerino cubano ha pubblicato alcuni video in cui lo si vede alle prese con coreografie e giri, i famosi giri cubani, gli stessi di cui si è parlato tanto durante il suo scontro con Nicolaj. Proprio per questo non sono mancate le accuse da parte di una fanpage dell’ex allievo di Amici, Rafael Quenedit al grido di: “I famosi ‘giri cubani’ che per il ballerino del secolo non valevano nulla”. Cosa farà in questo nuovo serale per scrollarsi di dosso l’etichetta del “fanatico” e del “poco umile”?



