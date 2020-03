Javier Rojas ripensa a Talisa/ Proposta prima della finale di Amici: Giulia sbotta!

Sono quattro gli allievi di Amici 2020 che sono riusciti a conquistare la finale. Giulia, Gaia, Nicolai e Javier hanno iniziato a prepararsi per l’ultimo appuntamento di questo lungo percorso. C’è però chi, tra una lezione e l’altra, continua a pensare alle proprie questioni di cuore. Ancora una volta ad accendere il gossip dalla casetta è Javier Rojas. Chiacchierando con i ragazzi in giardino, come mostrato nella fascia daytime su Canale 5 in onda oggi 30 marzo, è tornato a parlare di Talisa. In particolare, il ballerino ha lanciato quella che sembra essere una proposta per rivederla appena lascia la scuola. “Ora ti dico, a Talisa le fanno una carta di lavoro, cosi Talisa può venire qui, può venire a Roma e rimanere qui con me.” ha dichiarato Javier.

Javier vuole rivedere Talisa: la proposta ad Amici 2020 scatena Giulia

Parole che hanno lasciato perplessi gli altri finalisti di Amici 2020. A rispondergli è stata a questo punto Giulia Molino: “Ma questo cambia idea ogni giorno? – è sbottata la cantante – Locos, Riflettici.” lo ha poi invitato. Javier ha allora tenuto a precisare: “No, perchè? Perchè io volevo farle una chiamata .Vi avevo detto che avrei voluto chiamarla“. Il riferimento è alla richiesta fatta dal ballerino poco prima della semifinale di poter parlare con la sua ex fidanzata, Solveig. Una richiesta che non ha tuttavia avuto seguito in quanto la ragazza ha rifiutato di sentirlo anche per rispetto a Talisa stessa. D’altronde la ballerina non si era detta particolarmente toccata da questo gesto di Javier, parlando di “amicizia”. Cosa ne penserà questa volta? (Qui il video)



