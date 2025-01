Lite tra Javier Martinez, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes al Grande Fratello: si accende il triangolo!

Il triangolo Javier Martinez-Zeudi Di Palma-Helena Prestes apre la diretta del Grande Fratello del 27 gennaio 2025 con un acceso scontro. La modella brasiliana è furiosa per l’avvicinamento di Zeudi a Javier e lo fa chiaramente presente. “In questo momento io sono completamente fuori a questa situazione per mia scelta. Devo tutelarmi. – ha esordito Helena, ammettendo poi che – Mi ha deluso Zeudi, perché non è chiara, è lo stesso discorso che ho sempre sostenuto… se lei dice che le piaccio io, perché va da lui? Però preferisco rispettare la loro scelta”.

Zeudi replica a tono, chiarendo cosa l’ha portata a frenare con Helena e ad accelerare con Javier: “Io ho sempre espresso il mio interesse per Helena e ho sempre espresso anche l’infatuazione verso di lei. Il punto è che da parte sua non c’è un ricambiare. Ho aspettato i suoi tempi, però da parte sua non è mai cambiato nulla.”

Javier apre ad una frequentazione con Zeudi e ‘scarica’ Helena: “Un’amica e basta”

Quando Signorini cerca di capire meglio che tipo di legame ci sia tra Zeudi e Javier, la Miss Italia dichiara: “Etichettare i legami è sbagliato. Con Javier ci stiamo conoscendo da tre settimane, non possiamo dire…” Durante una clip, Helena però se la prende con Zeudi, dicendole di vergognarsi. “Perché le hai detto questo?”, chiede allora Signorini ad Helena, che replica: “Lei ho detto vergognati per quello che ho visto. Non voglio litigare con lei, però se reagisco così è perché mi sento così.” A chiudere la questione è però Javier, chiarendo cosa prova per la brasiliana: “Io ci tengo a lei ma come amica e gliel’ho già detto. Zeudi? Mi piace ma devo ancora conoscerla bene”.