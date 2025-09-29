Javier Zanetti, morto il papà Rodolfo: grave lutto per il vice presidente dell’Inter, il cordoglio della società nerazzurra (oggi 29 settembre 2025)

JAVIER ZANETTI, MORTO IL PAPÀ RODOLFO: LUTTO PER L’INTER

Lutto in casa Inter, perché è morto il papà di Javier Zanetti, il vice presidente e storico capitano della squadra nerazzurra, una bandiera prima in campo e ora in società al fianco del presidente Beppe Marotta. La notizia dell’addio al signor Rodolfo Zanetti è arrivata oggi, lunedì 29 settembre 2025, con il messaggio di condoglianze da parte del club.

L’Inter naturalmente si stringe attorno a Javier Zanetti, nel messaggio ufficiale si legge: “L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice Presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà”.

JAVIER ZANETTI, MORTO IL PAPÀ RODOLFO: IL RICORDO ANCHE DELLA MAMMA VIOLETA

Lunedì triste per la famiglia del calcio più in generale, considerando che nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte del padre di Romelu Lukaku, a sua volta ex giocatore dell’Inter. Javier Zanetti aveva perso nel maggio 2011 la mamma Violeta Bonazzola, poche ore dopo la finale di Coppa Italia che l’Inter vinse contro il Palermo.

Lo storico numero 4 nerazzurro aveva poi ricordato di avere ricevuto nella notte italiana il suo messaggio di complimenti ma senza la possibilità di risponderle. Avrebbe voluto farlo la mattina seguente, quando però gli giunse la notizia della morte nel sonno della madre, per un infarto. Dopo 14 anni, è il giorno del triste addio anche al padre di Javier Zanetti.