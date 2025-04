L’economista sanitario Jay Bhattacharya, nominato direttore del National Institutes of Health degli Stati Uniti, ha rilasciato una intervista al quotidiano La Verità, nella quale ha anticipato gli obiettivi che intenderà raggiungere grazie al suo incarico, principalmente portare avanti un netto cambio di prospettiva nei confronti della scienza e della ricerca, che finora sono state troppo politicizzate limitando anche le libertà individuali. Il professore parla soprattutto delle restrizioni imposte durante la pandemia, che aveva già ampiamente criticato all’epoca in un documento intitolato “Great Barrington Declaration“, nel quale insieme ad altri esperti dimostrava l’inutilità del lockdown e della chiusura delle scuole per contrastare la diffusione del virus.

Luigi Mangione: chiesta pena di morte/ Accusato dell’omicidio del CEO UnitedHealthcare “Delitto premeditato”

Una vera e propria “follia politica” che unita alla promozione dei vaccini, nonostante le poche informazioni sugli eventi avversi, ha contribuito alla limitazione dei diritti e della censura nei confronti di chi cercava di approfondire. “Non avevamo la tecnologia per fermare il Covid“, dice, aggiungendo anche: “Si sapeva che il vaccino era inefficace, tuttavia i Democratici si sono presi la libertà di decidere chi aveva ragione e chi torto, proponendosi come detentori della verità“.

Australia: è corsa al riarmo/ “Si punta a un’industria missilistica autonoma”, ma a quale prezzo?

Jay Bhattacharya, nuovo direttore Nis Usa: “Finanzieremo nuovi studi sul Long Covid e sull’origine della pandemia

Il nuovo direttore del NIS Usa, Jay Bhattacharya sostiene da tempo che sul Covid sia stata fatta troppa disinformazione, proponendo come ufficiali e veritiere solo le teorie in linea con le opinioni governative. Per questo, ora annuncia un cambiamento che inizierà proprio da una maggiore libertà di ricerca, finanziata dalla nuova amministrazione repubblicana in vari ambiti. Gli studi infatti si concentreranno sui settori che finora, secondo l’economista, sono stati censurati, come ad esempi gli effetti avversi dei vaccini ma anche quelli sulle malattie croniche degenerative. Principalmente, verranno rivisti i criteri di assegnazione dei fondi pubblici, che precedentemente avevano privilegiato alcuni e limitato altri che non avevano le stesse posizioni ideologiche.

ETA obbligatorio per viaggiare nel Regno Unito/ Cos'è, come funziona, come richiederlo e costi

Il professore poi smentisce la voce circolata in merito al taglio fondi per la sanità di Trump: “Continueremo a spendere 50miliardi di dollari l’anno, il budget sarà lo stesso, ma andrà anche all’approfondimento di tematiche che sono state messe da parte“, riferendosi in particolare all’associazione tra vaccinazione ed autismo, alle cause del Long Covid, ma anche ad una nuova inchiesta sull’origine della pandemia, di cui però dice: “Non posso annunciare ancora nulla“.