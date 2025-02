La tragica morte di Michelle Trachtenberg, attrice di soli 39 anni, accende i riflettori sulla vita privata della star, a partire dal suo fidanzato. Stando a quanto fa sapere People, l’attrice aveva da anni una relazione con Jay Cohen. I due starebbero insieme dal 2020, e si sarebbero conosciuti per lavoro, essendo lui un socio e responsabile del finanziamento e della distribuzione cinematografica presso la Gersh Agency, con cui l’attrice avrebbe firmato anche un contratto nel 2014.

Non sono noti i dettagli del loro primo incontro, né come sia nata la loro storia d’amore, che è però confermata anche da un post pubblicato su Instagram dall’attrice a San Valentino (che trovate alla fine dell’articolo). Si tratta dell’ultimo messaggio social che lei ha scritto al fidanzato Jay Cohen, che recita: “Buon San Valentino all’uomo che è rimasto seduto immobile abbastanza a lungo da permettermi di dipingergli il viso.” Il tutto affiancato da una loro foto con tanto di costumi di Halloween.

Chi è Jay Cohen, il fidanzato di Michelle Trachtenberg, attrice morta oggi a 39 anni

Jay Cohen è un partner della Gersh Agency, una delle più vecchie agenzie di talenti di Hollywood. In precedenza, ha lavorato anche a Wall Street, come d’altronde si legge nella sua biografia. Iniza a lavorare nel mondo del cinema qualche tempo dopo, in concomitanza al suo trasferimento a Los Angeles. Inizia così a collaborare con attori come Dustin Hoffman, Kate Hudson e Goldie Hawn.

“Ho iniziato come banchiere d’investimento a New York, mi sono trasferito a Los Angeles, ho finanziato alcuni film per caso, quindi ho imparato a fare film perché ho investito in un film e si è scoperto che i produttori non avevano capito che non dovevano portare a casa i soldi”, ha raccontato durante un discorso al Toronto International Film Festival nel 2015. “Così ho preso in mano il film, ho imparato tutto sulla produzione cinematografica, ho fondato una società di produzione con Dustin Hoffman, ho fatto un sacco di film”.

