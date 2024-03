Jay Ellis, chi è il marito di Nina Senicar/ Matrimonio in Toscana dopo un rinvio dovuto ad un lutto

Jay Ellis, chi è il marito di Nina Senicar: età e carriera dell’attore statunitense

Chi è Jay Ellis, il marito di Nina Senicar? L’attore, il cui vero nome è Wendell Ramone Ellis Jr, è nato a Sumter il 27 dicembre del 1981. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2005 recitando nelle serie televisive Invasion e Related. In seguito apparirà anche in altri flim e serie come “Grey’s Anatomy”, “NCIS-Unità anticrimine”, “How I Met Your Mother” e “Hart of Dixie”, è noto soprattutto per il suo ruolo nei film “Somebody I Used To Know” e “Top Gun: Maverick”. In passato è stato anche un giocatore di Basket ed oltre ad essere un attore è anche un regista, produttore cinematografico e sceneggiatore.

ARAS SENOL E LA SUA FIDANZATA EYLUL SAHIN/ Annuncio a Verissimo: "Ci sposiamo, sogniamo di invecchiare insiem

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Jay Ellis le informazioni sul suo passato sono veramente molto scarne. Al 42enne sono stati attribuiti vari flirt con modelle e attrici ma non si sa con certezza se tali storie d’amore siano vere o presunte. Certo è, invece, che Jay Ellis ha sposato la modella e showgirl serba Nina Senicar il 9 luglio del 2022. La coppia ha una figlia, Nora Grace di quasi cinque anni. I due si sono conosciuti in un bar a Los Angeles grazie ad un amico in comune nel 2015. Nel 2019 l’attore sulla spiaggia di Dreamland a Bali ha chiesto la mano della sua amata al tramonto. Da allora hanno iniziato a pensare al matrimonio che avrebbero dovuto celebrare proprio in Italia ma a causa del Covid e delle relative restrizioni hanno posticipato la data del matrimonio dal 9 luglio 2020 al 9 luglio 2021.

Chi è Nina Senicar/ Carriera ex naufraga dell'Isola: dal flirt con Ezio Greggio al matrimonio con Jay Ellis

Jay Ellis e Nina Senicar, grande emozione per il matrimonio in Toscana: “Sono rimasto a bocca aperta”

Jay Ellis e Nina Senicar si sono sposati il 9 luglio del 2022 in gran segreto con una bellissima cerimonia celebrata in Italia. Per la precisione la coppia ha scelto Villa Mangiacane, una proprietà circondata da vigneti e uliveti a San Casciano, in Toscana. Proprio l’attore ha ricordato la grande emozione prima dell’arrivo della sposa: “Ero in piedi davanti a tutti e aspettavo che i maestosi cancelli in ferro battuto della villa si aprissero per fare entrare Nina, ma questa attesa si allungava all’infinito. Così l’ho chiamata ad alta voce, le ho chiesto vieni? Non è giunta nessuna risposta, allora mi sono rivolto alla folla: ‘Immagino sia un no… qui sopra c’è un posto, se qualcuno vuole sposarsi oggi’. Ecco spuntare Nina tra le risate degli invitati: ‘sto arrivando, tesoro!’. Jay ricorda ancora oggi quel momento: ‘il cancello si è aperto e quando l’ho vista con l’abito da sposa, per la prima volta, sono rimasto a bocca aperta’.

Eleonora Giorgi, come sta?/ La lotta contro il tumore, la recente polmonite e l'amore di figli e nipotino

Ad accompagnare Nina all’altare il padre mentre risuonava il brano Thinkin Bout You di Frank Ocean. Proprio l’attrice e modello dalle pagine di Vogue ha raccontato: “ero molto emozionata e ho fatto un grande sforzo per non piangere. Onestamente, non ho visto nessun altro a parte Jay: ero così concentrata sui suoi occhi e sulla sua presenza”. In una recente intervista la modella e showgirl Nina Senicar sul matrimonio con Jay Ellis ha rivelato di averlo posticipato nuovamente dopo la pandemia a causa di un lutto: “Mentre il mondo nel 2021 iniziava lentamente a riaprirsi, abbiamo avuto un lutto familiare che ci ha tenuti lontani da casa per circa otto o nove mesi, e questo ci ha costretto a cambiare di nuovo i nostri piani, così alla fine siamo arrivati al 9 luglio 2022”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA