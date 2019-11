Jay Gigli, chi è la nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli/ Grande amore o flirt?

È stato spesso ospite di Barbara D’Urso per la sua storia d’amore con Ariadna Romero, ma oggi Pierpaolo Pretelli torna a Pomeriggio 5 per parlare della sua una nuova fidanzata. Lei è Jay Gigli, la disc jockey e soubrette del duo Jas & Jay. Solo qualche tempo fa, proprio nel salotto di Canale 4, Pretelli aveva svelato di avere in atto una nuova frequentazione, il tutto senza però svelare il nome della fortunata. È stato poi il settimanale Vero a beccare l’ex corteggiatore di Teresa Langella insieme alla bella Jay Gigli e in una situazione inequivocabile: i due, negli scatti, sono impegnati in una cena romantica alla quale seguono tenerezze e baci. Foto, dunque, che avrebbero definitivamente confermato la relazione tra Pretelli e la bella Jay. Oggi, a Pomeriggio 5, il modello svelerà ulteriori dettagli in merito a questo nuovo amore.

Jay Gigli, chi è la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli

Intanto scopriamo di più su Jay Gigli. Classe 1994, la ragazza è la figlia del cantante Carlo Gigli e, assieme alla sorella maggiore Jasmine, compongono il duo di vallette e musiciste di Mezzogiorno in famiglia, il programma che va in onda tutti i weekend su Rai 2. Scopriremo qualche dettagli in più sulla ragazza a Pomeriggio 5? D’altronde la storia tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero è un capitolo chiuso definitivamente. È stata proprio lei ad ammettere ”Con Pierpaolo è finita definitivamente tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di un ritorno di fiamma – aveva spiegato. – Abbiamo vissuto un amore intenso e non rinnego nulla ma è finito da un bel po’ e non vorrei essere più associata a lui. I nostri rapporti sono sereni per il bene di nostro figlio ma finisce lì“.

