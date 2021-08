Jay Pickett, è morto sul set/ L’attore di “General Hospital” aveva 60 anni

Jay Pickett, celebre per la sua partecipazione alla serie tv “General Hospital“, è morto a 60 anni. L’attore si trovava sul set del suo nuovo film, “Treasure Valley”, in Idaho, quando è stato colto da un malore. L’annuncio della morte è arrivato tramite il suo amico Jim Heffel: “Ho perso un buon amico e la persona migliore del mondo. Jay Pickett ha deciso di terminare la sua corsa in paradiso. È morto in sella a un cavallo, pronto a partire nel film Treasure Valley. Se n’è andato come un vero cowboy. Stava facendo ciò che ama: andare a cavallo e fare film. Ed era meraviglioso mentre lo faceva”, ha scritto sui social. Le cause della morte sono al momento sconosciute e la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Jay Pickett lascia la moglie Elena e i tre figli Tyler, Maegan e Michaela, con i quali viveva in California.

Jay Pickett: la carriera dell’attore morto a 60 anni

Nato il 10 febbraio del 1961 nello Stato di Washington, Jay Harris Pickett era cresciuto a Caldwell, nell’Idaho. Dopo gli studi alla Boise State University, aveva preso parte ad alcuni show televisivi dalla miniserie “Rags to Riches” a “China Beach”, “Mr. Belvedere”, “Dragnet”, “Jake and The Fatman”, “Days of Our Lives”, “Perry Mason” e “Matlock”. Dal 1997 al 2003 aveva interpretato il ruolo del paramedico Frank Scanlon Jr. nella serie “Port Charles”. Era il migliore amico dell’ex co-protagonista di “Port Charles” Michael Dietz ed era anche il padrino di sua figlia, Madison. Nel 2006 aveva sostituito l’attore Ted King nel ruolo di Lorenzo Alcazar nella soap “General Hospital”. Tra i suoi lavori più recenti al cinema, i film “A matter of faith” e “A soldier’s revenge”.

