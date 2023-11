CLAUDIA KOLL: “CON JEAN MARIE NON FU FACILE ALL’INIZIO”/ “Lo portai in Italia perché aveva bisogno di cure”

Claudia Koll, ospitata a Domenica In da Mara Venier, ha parlato del suo percorso verso la misericordia e la fede in Dio, raccontando anche l’affido di Jean Marie. “L’ho preso che aveva 16 anni”, racconta, “ora sono 30 anni che sta con me. Abbiamo fatto un bel percorso di vita assieme. Io andavo in Africa con Le opere del Padre e mi occupavo di tanti bambini, che mi chiamavano “mamma”, ma lui fu una storia diversa perché aveva bisogno di venire in Italia per curarsi“.

Claudia Koll: "Il film di Tinto Brass fu un errore"/ "Dio mi ha insegnato a superare limiti e barriere"

“Me ne occupai come presidente dell’associazione”, racconta ancora Claudia Koll, “lo incontrai e mi presi cura di lui, cercai di farlo venire in Italia per fare un trapianto. All’inizio non fu facile, anche perché era la prima volta per me, ma poi venne e fu curato gratuitamente da San Giovanni Rotondo, per poi fare il trapianto al Bambin Gesù. Questo, però, chiese un tutore perché c’erano delle decisioni importanti da prendere e andai in tribunale pensando che l’avrebbe affidato all’associazione, ma invece fu affidato a me“. (agg di Lorenzo Drigo)

Claudia Koll/ Nuova vita dopo la conversione: "Dio m'ha preso per mano. E oggi con la mia Onlus in Africa..."

Claudia Koll, mamma di due figli adottivi: Jean Marie è il più grande

Jean Marie è il figlio adottivo di Claudia Koll, l’attrice e personaggio televisivo che ha cambiato vita. Dal 2010, infatti, l’attrice è diventata mamma di Jean Marie, il figlio adottivo del Burundi arrivato in Italia all’età di 16 anni. Durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo, l’attrice ha raccontato: “era malato, aveva bisogno di un trapianto di reni e l’ho portato in Italia. Siamo molto uniti, gli sono sempre stata vicino, come una seconda mamma”. L’attrice ha poi rivelato che Jean Marie non la chiama mamma: “lui non mi chiama mamma, non ce la fa, ma non mi dispiace perché lo capisco. Jean Maria ha la mamma in Burundi che sente spesso e quindi è onesto che chiami lei mamma e non me”. Anche se non la chiama mamma, il rapporto tra Claudia Koll e il figlio è davvero speciale. “Io e Jean Marie preghiamo spesso insieme. Sono stati anni difficili, aveva bisogno di cure mediche e non era facile per me compiere le scelte giuste. Tutte le decisioni le ho prese pregando e ho avuto anche dei segni speciali e bellissimi che solo la fede ti fa leggere” – ha raccontato l’attrice.

Concorrenti Grande Fratello, Claudia Koll nel cast?/ Spunta il nome dell'attrice romana, l'indiscrezione

Una carriera di successo tra cinema e tv, ma nel 2000 la sua vita cambia durante un’esperienza come testimonial delle Missioni Salesiane in Africa.

Claudia Koll e il rapporto con il figlio Jean Marie

Nel 2000 in Africa, Claudia Koll ha avuto una sorta di chiamata. “Ero lì con una troupe: regista, parrucchiere, truccatore… Dovevo registrare dei video. In un villaggio ho visto un ragazzino che portava un bimbo piccolo in braccio: aveva gli occhi chiusi a causa di un’infezione. Non avevano acqua per aprirglieli. Ho preso un fazzolettino imbevuto, gli ho aperto gli occhi. E lui li ha aperti a me. Ora vivo a Roma e abito nella casa di famiglia dove sono cresciuta con i miei figli affidatari. Natanaele, di 6 anni. E Jean Marie, che ha 25 anni. Entrambi mi chiamano ‘mamma” – ha raccontato l’attrice.

Oggi è una mamma presente e molto attenta ai bisogni dei figli. Parlando proprio del figlio adottivo Jean Marie ha raccontato: “ha scelto di restare con me anche dopo la scadenza naturale dell’affidamento. Quando è arrivato aveva sedici anni e problemi di salute. Oggi lavora. Il nostro è stato un rapporto che si è sviluppato nel tempo e ha richiesto un percorso importante da parte di entrambi. Ora abbiamo raggiunto una profonda familiarità e naturalezza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA