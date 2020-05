Jean Paul Getty, nonno Getty III/ “Se tiro fuori un penny avrò 14 nipoti sequestrati”

Pubblicità

Jean Paul Getty è morto a metà degli anni settanta, poco tempo dopo la liberazione del nipote John Paul Getty III. Stasera ne scopriremo la storia nel film Tutti i soldi del mondo. L’uomo dopo aver continuato l’eredità di famiglia di portare avanti l’industria di petrolio ed essere diventato uno degli uomini più ricchi del pianeta, Getty si dimostrerà ostile ad accondiscendere le richieste dei rapitori del nipote. Soprattutto nella fase iniziale, quando i criminali chiederanno alla sua famiglia 17 milioni di dollari. In quel momento dirà una delle frasi che passeranno alla storia per quanto riguarda la vicenda: “Ho 14 nipoti e se tiro fuori anche solo un penny avrò 14 nipoti sequestrati”. Forte delle sue convinzioni, Getty inizierà a cedere solo quando i rapitori recapiteranno alla famiglia l’orecchio mozzato del ragazzo. In realtà non sarà questo evento a persuaderlo, ma l’azione costante dell’ex nuora Abigail ‘Gail’ Getty, che cercherà di attirare la stampa e sollevare un grande polverone mediatico pur di smuovere la sua coscienza. Come sottolinea Red Online, la paura di Getty era di dover pagare troppe tasse per via di quel riscatto più che generoso. Per questo cercherà di giocare al ribasso, fino ad arrivare a consegnare ai rapitori circa 2 milioni e 200 mila dollari. Ovvero una cifra che avrebbe potuto facilmente scaricare dalle tasse.

Pubblicità

Jean Paul Getty, nonno Getty III: come mai rifiutò di pagare il riscatto?

In molti si chiedono ancora come mai Jean Paul Getty rifiuterà di pagare il riscatto del nipote negli anni settanta. Il suo omonimo discendente infatti verrà rapito dalla ‘Ndrangheta mentre si trova in Italia con la famiglia e il nonno non esiterà a rifiutare la richiesta di riscatto. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, Getty non è nato in povertà e ha potuto studiare nelle migliori scuole di Los Angeles, specializzarsi in California e ampliare i suoi studi in Scienze Politiche ed Economiche ad Oxford. Tornato negli Stati Uniti, si ritroverà a gestire l’impero già costruito dal padre George Franklin Getty. A soli 24 anni, sottolinea Marie Claire, guadagnerà il suo primo milione di dollari. Oggi, venerdì 15 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà in prima visione il film Tutti i soldi del mondo, in prima serata. Nella pellicola troveremo un Getty anziano, già arido per via di quella bramosia di denaro che lo accompagnerà anche negli anni della giovinezza. Al tempo stesso inizia ad investire nel mondo dell’arte e al suo fianco si avvicendano diverse mogli: la prima, Jeanette Demont, sposata nel 1923, gli darà il primogenito George Franklin Getty II. Poi si sposerà due anni con Allene Ashbay, che precederà Adolphine Helme, madre del figlio Jean Ronald. Nel ’32 si sposerà con l’attrice Ann Rock che lo renderà di nuovo padre, di John Paul II e Gordon, ma il loro matrimonio durerà solo tre anni. Nel ’39 invece si sposa ancora con Louise Teddy Lynch, la cantante da cui avrà l’ultimo figlio Tomothy. Anche in questo caso però il matrimonio naufragherà, anche se solo nel ’58.



© RIPRODUZIONE RISERVATA