Jean Pierre e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ “Sei una cafona, una maleducata”

La settimana di Uomini e Donne si chiude con una nuova puntata del trono over e con una nuova lite che avrà come protagonista Tina Cipollari e Jean Pierre. Tra il cavaliere e la bionda opinionista voleranno parole forti. Tina che, durante la frequentazione di Jean Pierre e Gemma Galgani ha sempre avuto parole positive per il cavaliere ammirando la sua eleganza e pacatezza, nel nuovo appuntamento della versione senior del dating show di canale 5 perderà la pazienza puntando il dito contro l’ex pretendente della dama di Torino. Tina, furiosa con Jean Pierre, dirà apertamente la propria opinione dando il via ad un’infuocata discussione durante la quale l’opinionista e il cavaliere si scambieranno reciproci insulti.

JEAN PIERRE E TINA CIPOLLARI, PESANTE LITE A UOMINI E DONNE

Cosa scatenerà la lite tra Jean Pierre e Tina Cipollari nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne? Le anticipazioni non sono chiarissime, ma tra la bionda opinionista e il cavaliere voleranno parole pesante. “Sei un maleducato” – urlerà Tina che poi aggiungerà – “A voi sai quando vi rode? Quando qualcuno esprime un parere negativo su di voi voi andate su di giri”. L’ex pretendente di Gemma Galgani, però, non resterà in silenzio e risponderà a tono alla Cipollari. “Sei una cafona” – dirà il cavaliere per poi aggiungere – “sei una maleducata“. Per scoprire, dunque, cosa accadrà tra il cavaliere e Tina non ci resta che aspettare l’inizio della puntata alle 14.45 su canale 5.

