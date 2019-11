Jean Pierre, scontro con Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “sei l’unica che non deve…”

Durissimo scontro tra Jean Pierre Sanseverino e Gemma Galgani. Il cavaliere, come è noto, ha deciso di chiudere tutti i rapporti con la dama di Torino considerandola troppo possessiva. Nonostante abbia trascorso dei piacevoli momenti in sua compagnia e la consideri una persona bella e piacevole, il cavaliere ha preferito rinunciare anche ad avere con lei un rapporto d’amicizia per essere più libero di conoscere altre dame. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, la presenza al centro dello studio di Jean Pierre, sarà motivo di scontro con Gemma che coglierà al volo l’assist che le lancerà Tina Cipollari per attaccare il cavaliere che le ha spezzato il cuore. Jean Pierre sta portando avanti la conoscenza con Antonella e ha deciso di frequentare anche Aurora. Nel nuovo appuntamento con il trono over, Jean Pierre si confronterà con le due dame. A stuzzicare Gemma sarà Tina che chiederà alla dama di Torino un parere sulle nuove conoscenze di Jean Pierre.

SCONTRO TRA JEAN PIERRE E GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari chiederà a Gemma Galgani come si sente di fronte al nuovo percorso di Jean Pierre. La domanda della bionda opinionista darà il via ad un acceso scontro tra il cavaliere e la dama che si confronterà animatamente anche con Antonella. “Volevo chiedere a Gemma che effetto le fa vedere Jean Pierre”, dirà Tina. “Nessuno, mi è assolutamente indifferente”, risponderà Gemma con una piccola nota polemica scatenando così la reazione del cavaliere: “sei l’unica che non deve parlare”, affermerà duramente Jean Pierre stanco delle continue intromissioni della Galgani nelle sue conoscenze. Ad attaccare la dama di Torino sarà anche Antonella che la esorterà a restarne fuori avendo vissuto con Jean Pierre un rapporto che, a suo dire, non è stato reale. “Era reale nel momento in cui lo stavo vivendo”, replicherà Gemma che chiederà poi delucidazioni sul rapporto tra Jean Pierre e Aurora. “C’è stato qualcosa o non lo volete dire perchè da questi ammiccamenti non si capisce”, aggiungerà la dama di Torino continuando lo scontro con il suo ex pretendente.

