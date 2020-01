Jean Pierre e Aurora/ Figuraccia in studio: “Vergognati davvero!” (Uomini e Donne)

Pioggia di critiche nello studio di Uomini e Donne per Jean Pierre. Tutto arriva in seguito ad una confessione inaspettata. Il cavaliere avrebbe riciclato un mazzo di fiori regalatogli da Aurora, una delle due dame che sta conoscendo, per regalarlo all’altra frequentazione, Antonella, per il suo compleanno. Una rivelazione che lascia il pubblico e i presenti in studio basiti e che dà il via ad una serie di critiche nei confronti del cavaliere. “Comunque proprio meglio perderti che trovarti Jean Pierre”, dichiara Tina Cipollari. Anche Valentina Autiero sbotta: “Che figura di mer*a davvero! Ma ciò che mi stupisce di più è però il comportamento di Aurora!” Anche Gianni Sperti attacca il cavaliere, trovando che si sia comportato in modo davvero sbagliato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Jean Pierre preferisce Aurora ad Antonella?

Jean Pierre torna al centro dello studio di Uomini e Donne e di fronte a lui Antonella e Aurora. Lui racconta come procede la conoscenza: “La Antonella la sento molto di più, è una bella persona, mi piace come persone e ci sto bene insieme però non è ancora scattato niente da parte mia. Con Aurora invece c’è un feeling diverso, fisicamente mi piace parecchio, ci siamo frequentati, fisicamente mi attrae molto”. C’è dunque una preferenza per Aurora, con la quale c’è una chimica importante, tanto che tra loro c’è stato un rapporto fisico. Ad intervenire nella questione, dopo i battibecchi pregressi con Aurora, è proprio Gemma Galgani, che dice la sua sulla coppia in modo palesemente sarcastico e dando vita ad uno scambio di battute pungenti con la rivale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Jean Pierre conteso tra due dame a Uomini e Donne

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 9 gennaio 2020, ci parla di Jean Pierre che usciva con Aurora e Antonella. Ecco cosa scrive in merito l’informatissimo VicoloDelleNews: “La prima ha voluto chiudere perché non provava sentimento, la seconda invece voleva continuare nonostante lui le avesse detto che non provava attrazione per lei. Viene attaccata dal pubblico e dagli opinionisti per questa sua stramba decisione, alla fine si dicono in ‘stand by’, possono uscire con altri e anche tra di loro, chi vivrà vedrà”. Proprio ieri, durante l’appuntamento televisivo andato in onda su Canale 5, Aurora ha avuto modo di battibeccare con Gemma.

Jean Pierre tra Aurora (che litiga con Gemma) e Antonella

“Tra tutto il parterre maschile scegli sempre gli uomini che piacciono a me”. Questa è stata l’osservazione di Gemma Galgani contro Aurora che ha risposto: “Evidentemente abbiamo gli stessi gusti”. Il battibecco è andato in scena durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne trasmessa ieri su Canale 5 dalle 14.45 in poi. Non è la prima volta che le due dame si “punzecchiano”, in questo caso però la causa è stata un ballo tra Aurora e l’ex cavaliere della dama torinese, Juan Luis. Nel corso della puntata Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere napoletano, pregandolo di andare a casa. Juan Luis ha chiesto a Maria De Filippi di fermarsi fino al termine della messa in onda e, al momento del ballo, ha deciso di volteggiare proprio con Aurora. Il gesto, per nulla gradito da Gemma, ha acceso le polemiche. “Ancora non sappiamo cosa stia facendo la signora in questo studio, chi vede e chi frequenta”, ha esclamato la dama torinese riferendosi ad Aurora che ha replicato senza mezzi termini: “Ma che ne sai, pensa piuttosto alle tue insicurezze”. Oggi invece, proprio la dama verrà attaccata dal parterre per la sua decisione di proseguire con Jean Pierre nonostante la mancata attrazione di lui.



