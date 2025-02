JEAN TODT RIBADISCE IL LEGAME CON MICHAEL SCHUMACHER

Le solite domande, alle quali fatalmente arrivano sempre le stesse risposte: Jean Todt in questi giorni è tornato a parlare di Michael Schumacher, in particolare in una intervista concessa a La Repubblica, nella quale ha ribadito di avere conservato un solido legame con tutta la famiglia Schumacher e di fare visita regolarmente al sette volte campione del Mondo di Formula 1. Cinque di quelli arrivarono negli anni in cui Michael Schumacher guidava la Ferrari in pista e Jean Todt comandava il team da capo della Gestione Sportiva.

Un legame che, come è noto, è rimasto solidissimo: un’amicizia vera, che le difficoltà hanno cementato ulteriormente. Nulla da segnalare invece circa le condizioni di salute, perché Jean Todt rispetta naturalmente le richieste di privacy da parte della famiglia di Michael Schumacher, che preferisce mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni a ormai oltre undici anni dall’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, che ha cambiato per sempre la vita di Schumi e dei suoi cari.

Ecco allora le parole di Jean Todt nell’intervista a La Repubblica circa Michael Schumacher: “La famiglia ha deciso di non rispondere a domande sulle sue condizioni, una scelta che rispetto. Lo vedo regolarmente e con affetto, insieme alla sua famiglia. Il nostro legame va oltre il lavoro che abbiamo condiviso in passato”. Quest’anno alla Ferrari arriva Lewis Hamilton, il sette volte campione del Mondo che quindi proverà a prendersi il record assoluto di titoli iridati proprio al volante di una Rossa, dopo avere preso il posto dello stesso Michael Schumacher già nel 2013 in Mercedes.