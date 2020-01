Jeanette, chi è?/ L’ex di Armando Incarnato in studio per… (Uomini e donne)

Jeanette chi è? Ne abbiamo sentito parlare tanto, più volte, nel corso degli anni a Uomini e donne e oggi finalmente avremo modo di vederla in carne ed ossa. A fare spesso il suo nome è stato Armando Incarnato il cavaliere napoletano della discordia che proprio la scorsa settimana è stato preso di mira da Gianni Sperti per via di una sua presunta liason al di fuori dello studio, la stessa che non gli permette di avvicinarsi ad altre donne e di scappare quando arriva il momento di concludere. Armando ha rimandato al mittente le accuse ed è poi andato via dallo studio e, secondo tutti quanti, anche della trasmissione fino a quando oggi non lo vedremo apparire al centro dello studio proprio insieme alla sua “prova” ovvero Jeanette, l’ex che continua a vederlo e incontrarlo tutti i giorni ma, a suo dire, non per questioni private ma per via del loro lavoro.

JEANETTE RIVELA LA VERITA’ SU ARMANDO INCARNATO E LA LORO PRESUNTA STORIA A UOMINI E DONNE

A quanto pare Jeanette lavora proprio nel negozio di Armando Incarnato ed è in studio a Uomini e donne per spiegare che la segnalazione sul cavaliere non è veritiera perché tra loro non c’è una storia d’amore ma solo affari. I due lavorano insieme tutti i giorni ma lei non è tornata a casa sua e le foto di cui Gianni Sperti parlava accusando Armando Incarnato in realtà risalgono al periodo in cui stavano insieme, addirittura al 2014. Maria De Filippi accoglierà in studio i due e ascolterà le loro ragioni il napoletano non solo avrà modo di spiegare le cose ma riuscirà a convincere anche Veronica Ursida che, alla fine, molto probabilmente nella puntata di domani, gli chiederà di rimanere perché ancora interessata a conoscerlo. Jeanette riuscirà a convincere i presenti con le sue rivelazioni e le sue precisazioni?

