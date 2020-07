Jeanne Baret, chi è la prima donna esploratrice/ Girò il mondo travestendosi da uomo

Jeanne Baret, la prima donna ad aver circumnavigato il globo, è protagonista di oggi su Google, che celebra il 280° anniversario della nascita. Se avete notato qualcosa di insolito sulla homepage del popolare motore di ricerca, il “merito” è dell’esploratrice francese. In un’epoca globalizzata come la nostra probabilmente fa strano pensare a quanto sia stato importante quel viaggio, ma lo è tuttora anche perché per riuscirci dovette travestirsi da uomo. La presenza di una donna sulle navi francesi non era ammessa sul finire del 1700. Ma era previsto un assistente, allora Jeanne Baret architettò un piano con il naturalista Philibert Commerson, che l’aveva assunta come governante e forse intrecciò una relazione con lei dopo la morte della moglie. Lei si travestì da uomo e quindi diventò “Jean” il valletto. Per non destare sospetti a bordo si presentò all’ultimo e nascose il seno sotto strette bende di lino. E fu così che partecipò alla spedizione tra le Indie e le coste occidentali dell’America di Louis Antoine de Bouganville. Ma è Jeanne Baret che in Brasile scoprì una pianta rampicante che fu chiamata “Bougainvillea” in omaggio al capitano della spedizione.

Jeanne Baret e la storia del suo travestimento

Jeanne Baret però non passava inosservata e col tempo a bordo si cominciò a vociferare che fosse una donna. La paura per le conseguenze del mancato rispetto dalla legge spinse il capitano a non approfondire la questione, ma con quel coraggio che le ha permesso di ritagliarsi uno spazio nella storia, l’esploratrice prese in mano la situazione e per spegnere voci e indiscrezioni confessò di avere un eunuco evirato brutalmente da pirati Ottomani. Ci fu però un incidente in quella che oggi conosciamo come la Papua Nuova Guinea: fu sorpresa nuda, quindi fu costretta da alcuni membri dell’equipaggio ad ammettere di essere donna. In realtà, ci sono diverse versioni riguardo il modo in cui l’identità dell’esploratrice venne scoperta. Pare ad esempio che siano stati gli indigenti di Nuova Citera a “smascherarla”, definendola una mahu, cioè una donna nel corpo di un uomo. E così sulla nave Jeanne Baret sarebbe stata costretta a raccontare la verità, coprendo però Philibert Commerson, perché avrebbe detto che non sapeva nulla dell’inganno.

Jean Baret, storia di una donna già moderna

Jeanne Baret e Philibert Commerson decisero poi di restare a Mauritius, ospitati da un amico di lui. Dopo la morte di Commerson, trovò lavoro in una locanda e l’anno dopo sposò un ufficiale dell’esercito francese di passaggio, con cui poi tornò in Francia. Ma era una donna molto diversa da quella che aveva cominciato quella spedizione. Aveva vissuto avventure incredibili, fatto molte scoperte botaniche, perso l’amore e trovato un marito. Peccato però che il suo grande lavoro di ricerca non fu mai riconosciuto come avrebbe meritato, ma senza dubbio è stata una donna che seppe infrangere gli schemi dell’epoca e che per questo appare “moderna“. Aveva amato un uomo sposato, dato alla luce un figlio illegittimo, si era travestita da uomo per esplorare terre remote e fece appunto il giro del mondo. Oggi che Google la celebra con un doodle è rappresentata come nel ritratto del 1816 presente nell’edizione italiana dei viaggi di James Cook, cioè con un berretto rosso, quello dei rivoluzionari francesi, e abiti a righe che però i marinari cominciarono a indossare solo dopo il 1970. In mano però stringe un mazzo di fiori ed erbe, per omaggiare le sue abilità botaniche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA