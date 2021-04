Jeda all’Isola dei Famosi 2021?/ Il fidanzato di Vera Gemma pronto alla partenza ma..

Possiamo dire che la vera rivelazione di questa prima parte di Isola dei Famosi 2021 è stata proprio la dolce metà di Vera Gemma. L’attrice è di stanza in Honduras ormai da un mese (se teniamo conto anche della precedente quarantena) ed è stato proprio la rivelazione che Jeda è il suo fidanzato il vero colpo grosso di questo inizio di programma. Il giovane ha conquistato Ilary Blasi (pronto addirittura a scambiarlo con Totti per la gioia di Vera Gemma) e anche le sue amiche, come lei stessa gli ha confidato nella scorsa puntata, ma, per il momento, il giovane ha occhi e cuore solo per la sua Vera Gemma, nonostante le sue avances ai danni di Awed nelle scorse settimane. Per fortuna adesso a Parasite Island non avrà tentazioni di sorta (visto che come uomini ha a disponibilità solo Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo) ma nonostante tutto, Jeda potrebbe presto raggiungerla.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Jeda all’Isola dei Famosi 2021?

A lanciare l’amo è stata già Ilary Blasi nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021 chiedendo al suo ospite se fosse intenzionato a partire per l’Honduras e ricevendo una risposta affermativa “sarebbe un onore” e a rincarare la dose dei rumors ci ha pensato anche il giornalista Alberto Dandolo che nella sua rubrica sul settimanale Oggi rilancia questa possibilità: “A suscitare molto interesse nel pubblico Jeda, il suo giovane fidanzato. A Cologno Monzese si dice che presto il trapper milanese possa partire per l’Honduras. Solo per fare una sorpresa a Vera Gemma o per altro? Ah saperlo..”. In diversi talk, compresi Mattino5 e Pomeriggio5 si è parlato di questa possibilità proprio perché il pubblico vorrebbe vederlo alle prese con la sua fidanzata all’Isola, saranno tutti accontentati?

LEGGI ANCHE:

Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: "Mamma, ma papà è ancora vivo?"Brando Giorgi torna in gara all'Isola dei Famosi 2021?/ Le rivelazioni della moglie Daniela Battizocco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA