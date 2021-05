Jeda, compagno di Vera Gemma/ Tutte pazze per lui! Prossima tappa un reality da vip?

Jeda la vera rivelazione dell’Isola dei Famosi 2021

Continua l’ascesa di Jeda che dopo aver conquistato Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021 adesso ‘ci prova’ con l’amica Silvia Toffanin a Verissimo. Ebbene sì, il giovane rapper che in queste settimane ha intrattenuto il pubblico del reality show di Canale5, oggi pomeriggio sarà al centro dell’intervista che andrà in scena nel salotto del talk show della Toffanin che ospiterà Vera Gemma, una delle ultime eliminate dell’Isola dei Famosi 2021. Toccherà all’attrice raccontare la sua vita, il rapporto con il padre e anche quello, molto discusso, proprio con Jeda, il suo attuale compagno.

Tutta Italia lo vuole (esagerando ovviamente) tanto che si parla di lui come di un possibile concorrente della prossima edizione del Grande Fratello vip ma, intanto, cerchiamo di capire meglio chi si nasconde dietro la figura del ‘fidanzato’ di Vera Gemma. Jeda e la sua attuale compagna si sono conosciuti su Instagram ormai nove mesi fa e da allora non si sono più lasciati nonostante la differenza di età che sfiora i 30 anni. Il giovane 22enne è manager di musica trap ed è nato da mamma italiana e padre arabo.

Non conosciamo bene la sua vita fino a questo momento e nemmeno che tipo di studi abbia fatto ma quello che è certo è che ha colpito Vera Gemma per il suo modo di essere. Lei stessa ha spiegato che ha sicuramente una curiosità e una mentalità molto aperta rispetto agli uomini più maturi che ha conosciuto e anche suo figlio è molto legato a lui. Il suo debutto in tv è dovuto allo strano avvicinamento tra l’attrice e Awed, avvicinamento che avrebbe dovuto destare in lui gelosia ma senza molto successo.

Proprio lui ha deciso di scrivere a Vera su Instagram dopo essere rimasto colpito da lei e dalla sua bellezza. Poi si sono scambiati i numeri di telefono e hanno passato molte ore in video chiamata e poi insieme a Milano appena finito il lockdown.

