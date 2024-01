Jeda, ex di Vera Gemma/ Perché si sono lasciati? “Deve stare con una della sua età…”

Vera Gemma e Jeda: dall’Isola dei famosi alla rottura

Jeda Filal è attualmente l’ex fidanzato dell’attrice Vera Gemma! Nel 2021 avevamo visto la coppia all’Isola dei famosi, acclamata dal pubblico e amata dalla stessa conduttrice del programma Ilary Blasi, dato che nonostante la differenza di età (lei 53 anni e lui 24), i due sembravano molto affiatati, ironici, innamorati e soprattutto passionali!

Non sono mancate battutine sul fatto che Jeda potesse essere una sorta di “Toy Boy” per l’attrice, eppure Vera Gemma in passato ha sempre difeso la loro storia d’amore ritenendola a tutti gli effetti una storia seria e dichiarando: “Sono tutti frastornati dalla nostra differenza d’età. L’importante è che l’amore sia vero. Gli altri sono turbati e giudicano con grande facilità. Ma quello è un problema loro non mio. Nessuno sa quanto può durare un amore. L’amore però vale la pena di viverlo comunque”. Ma se si amavano così tanto, perché si sono lasciati? Le prime notizie sono arrivate nella primavera del 2023, il settimanale Chi annunciava: “È finita la relazione tra l’attrice Vera Gemma e il baby fidanzato Jeda. È stata lei a troncare la relazione, ma i due sono rimasti in buoni rapporti”; poco dopo sono arrivate anche le dichiarazioni dell’attrice.

Perché tra Jeda e Vera Gemma è finita? Come si erano conosciuti?

Vera Gemma dopo la rottura con Jeda dichiarò a Verissimo: “Adesso è un amico, siamo complici e ci vogliamo bene. Lui deve mettersi con una ragazza della sua età. Si tende a diventare troppo amici in questi casi, perché io l’ho guidato nel capire le cose. Il rapporto non era paritario”. Molti fan dell’attrice, dopo la notizia, si sono scagliati contro Jeda, che nonostante fosse un noto produttore di musica trap, aveva acquistato molta più notorietà dopo la loro storia d’amore e forse anche per questo ha dovuto subire molte accuse ingiuste.

Tra le accuse mosse a Jeda, una in particolare lo ha ferito: “Dicevano che stavo con Vera Gemma perché non avevo una casa”. In realtà Vera Gemma e Jeda si erano conosciuti sui social durante i mesi del Covid-19, lui la cercò per primo ma poi è stata lei a mettere del pepe alla situazione: “Io sono cacciatrice, lui mi ha scritto ma io la mattina dopo gli ho mandato una foto in costume. Quindi non è che sono stata una donna difficile. Quattro messaggi e dopo la foto giusta, non è che sono disponibile, di più. Io sono bravissima a fare dei balletti sensuali, al decimo mi ha detto di essersi innamorato. Alla prima cena invece lui aveva già visto tutto”.











