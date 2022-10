Jeda, ex fidanzato Vera Gemma/ Lei: “prima volta nella mia vita sono sigle”

Jeda è l’ex fidanzato di Vera Gemma, l’attrice figlia d’arte di Giuliano Gemma ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Come mai è finita? La coppia è balzata agli onori della cronaca durante la partecipazione dell’attrice a L’Isola dei Famosi; a sostenerla in studio c’era proprio il fidanzato di gran lunga più giovane di lei. Qualcosa però tra i due si è rotto, visto che molto tempo dopo l’attrice parlando della sua vita privata ha dichiarato ospite di Oggi è un altro giorno “io innamorata? Adesso sono in pausa, per la prima volta nella mia vita sono sigle”. L’attrice non ha fatto il nome di Jeda, ma essendo tornata single è chiaro che la sua storia d’amore è naufragata.

Oggi Vera Gemma è focalizzata sulla sua vita professionale: “adesso penso al lavoro, a portare il film in giro, viaggiare per il mondo e concentrarmi su di me. Poi dico sempre così e alla fine ci casco sempre. Comunque ora sto bene così”. Non chiude però la porta all’amore dicendo: “Terzo matrimonio? Perché no”.

Jeda e Vera Gemma: un amore finito

Jeda e Vera Gemma sono stati insieme per diverso tempo. Un amore nato quasi per caso durante la pandemia e il lockdown per il Covid-19. Proprio il giovanissimo rapper ha rivelato come si sono conosciti: “l’ho contattata per prima io su Instagram. Abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”.

Il giovane rapper, nonostante la differenza di età, ha preso il coraggio e ha scritto all’attrice tramite Instagram. I due hanno cominciato a scriversi e sentirsi e da quel momento hanno cominciato a frequentarsi.











