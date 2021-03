Jeda, fidanzato di Vera Gemma/ Il web attacca “Sembra il figlio”, la D’Urso difende..

Vera Gemma ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi 2021 solo pochi giorni fa eppure è il suo fidanzato Jeda ad essere sulla bocca di tutti. Nel corso della prima puntata del reality, in onda lunedì, Ilary Blasi ha scambiato qualche parola col ragazzo 22enne che ha fatto la sua prima apparizione in Tv lasciando molti telespettatori sbigottiti per la sua giovanissima età.

Daniela Martani/ Scoppia la polemica sui vaccini e lei piange per il granchietto! (Isola dei Famosi)

La differenza di 28 anni tra Vera Gemma e Jeda ha scatenato un bel po’ di reazioni sul web, soprattutto negative. Commenti come “Ma è il fidanzato o è il figlio?” o ancora “È così giovane che a momenti potrebbe essere suo nipote” sono stati gettonatissimi su Twitter, eppure c’è chi si è immediatamente schierato dalla parte della coppia come la conduttrice Barbara D’Urso.

Paul Gascoigne: Sheryl e Wendy moglie ed ex fidanzata/ Flirt all'Isola dei famosi 2021?

Barbara D’Urso dalla parte di Vera Gemma e Jeda

Nel corso di una recente puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si è occupata proprio della coppia composta da Vera Gemma e Jeda, dicendosi stupita che al giorno d’oggi la differenza d’età in una coppia faccia ancora così scalpore. “Vogliamo parlare di Fiorella Mannoia e il suo compagno che hanno 25 anni di differenza?” ha ricordato la conduttrice. Intanto Vera Gemma e Jeda non sentono affatto il peso di questi anni di scarto. L’attrice ha anzi dichiarato che Jeda: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”.

LEGGI ANCHE:

Fidanzata Visconte Guglielmotti, chi è?/ Pazzo di Barbara D'Urso? "Lei lo rifiuta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA