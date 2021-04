Jeda, fidanzato di Vera Gemma/ Pronto a raggiungerla in Honduras? “Mi piacerebbe…”

Jeda, il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma, è diventato a sua insaputa una vera e propria star dell’Isola de Famosi. Il ragazzo, produttore musicale di Milano di 28 anni più giovane della naufraga, ha già conquistato la padrona di casa Ilary Blasi ma anche il pubblico social lo adora. Tra coloro che si sono aggiunti ai commenti positivi rivolti al ragazzo, anche Iva Zanicchi che proprio ospite ieri di Domenica Live parlando di lui ha detto: “Mi piace più il fidanzato perché lui è un cartone animato, parla bene, è composto, pacato”. In queste settimane Jeda è sempre presente in studio, a Milano, per sostenere la sua Vera di cui si è detto innamoratissimo, ma presto potrebbe anche lui approdare in Honduras.

A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato Alberto Dandolo per Oggi, ripreso anche dal sito Dagospia: “A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos’altro?”. Non è chiaro dunque se la presunta presenza del 22enne in Honduras sia legata ad una sorpresa alla compagna o se lo ritroveremo nei panni di concorrente, con doppia sorpresa per la vulcanica Vera Gemma.

JEDA PRONTO A RAGGIUNGERE VERA GEMMA ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Jeda, di fatto, non ha nascosto l’interesse per i reality. Intervistato di recente dal settimanale Novella 2000, il giovane non ha affatto nascosto che gli piacerebbe prender parte: “Non sarebbe una cattiva idea”, ha dichiarato. Di contro lo stesso ha ammesso: “La tv mi piace, ma non cerco la popolarità”, restando ben saldo nel mondo musicale ma senza quindi disdegnare un’eventuale esperienza televisiva. “Mi farebbe piacere partecipare proprio all’Isola dei Famosi”, ha dichiarato, “trovo sia un’esperienza di vita unica. Amo mettermi in gioco”. La produzione del reality potrebbe aver deciso di dargli questa possibilità? Staremo a vedere, indubbiamente questa potrebbe rappresentare anche una messa in prova per i sentimenti di Jeda e Vera Gemma che per il momento hanno deciso di rispettare i propri spazi e di vivere tra Milano e Roma. Al momento non sarebbe ancora uscita la vera parte fragile dell’attrice e figlia di Giuliano Gemma ma Jeda è convinto che saprebbe “come rialzarsi immediatamente dalla caduta” essendo una donna che “non ha paura di nulla, proprio per questo ho perso la testa per lei”.

