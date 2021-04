Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Prossima tappa? Grande Fratello Vip 2021!

Tutti pazzi per Jeda! Il fidanzato di Vera Gemma continua a mietere successi e dopo aver conquistato Ilary Blasi, pronta a tutto per lui, sembra proprio che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta importante per il suo futuro come la partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. In questi giorni qualcosa si muove intorno a lui tant’è che già nei giorni scorsi nei corridoi del programma e di casa Mediaset si parlava della sua partenza addirittura per l’Honduras per incontrare la sua Vera Gemma. Lei adesso è finita nell’Isola insieme a Miryea Stabile ad un passo dall’eliminazione definitiva e questo significa che tutto potrebbe essere fermo al palo, almeno per adesso. Ma cosa succederà a Jeda e come finirà la sua storia d’amore con Vera Gemma?

Vera Gemma/ Pronta a perdonare Awed? “Meglio fingere di andar d’accordo con tutti o…”

Jeda, fidanzato Vera Gemma, al Grande Fratello Vip 2021

La bella attrice continua la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 e adesso è al sicuro da possibili tentazioni dimenticando anche quello che è successo, o stava per succedere con Awed, ma questo basterà per salvare capra e cavoli? Al momento sembra di sì visto che lo stesso Jeda si era detto pronto a credere a lei e a fidarsi della loro relazione e la stessa sorella di Vera in tv ha voluto sottolineare anche il fatto che in famiglia tutti lo amano e lo apprezzano e questo significa che il loro futuro è già ben spianato. Il resto lo scopriremo solo vivendo e, in particolare, capendo quello che ne sarà di Vera Gemma se dovrà di nuovo scontrarsi con qualche altro naufrago al televoto dopo un doppio esito negativo. Forse sarà Jeda la chiave per il suo futuro in tv, magari nel salotto del Grande Fratello Vip 2021.

