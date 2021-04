Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Da ospite a opinionista dell’Isola dei famosi?

Jeda presenza fissa in studio dell’Isola dei Famosi 2021

Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma, è la vera rivelazione dell’Isola dei Famosi 2021. Il produttore musicale non solo ha conquistato Ilary Blasi, conduttrice del reality show di Canale 5, ma anche il pubblico e il popolo del web. Vera Gemma nelle ultime settimane è sempre finita in nomination: questa sera, lunedì 26 aprile, scopriremo se la figlia di Giuliano Gemma riuscirà a restare in gioco o sarà Fariba Tehrani ad avere la meglio. “Ma io non è per Vera, io ho paura di perdere te!”, ha detto la conduttrice a Jeda in una delle ultime puntate temendo l’eliminazione di Vera. Anche sui social si moltiplicano gli appelli per salvare la figlia di Gemma: “Salviamo Vera Gemma perché non possiamo assolutamente perderci i primi piani del nostro amatissimo Jeda!”, “La giusta domanda è: se esce Vera, come riempiranno i 3/4 della puntata visto che non ci sarà Jeda? O lo mettono direttamente come opinionista?” e “Ilary voterà di nascosto per salvare Vera per tenersi Jeda”, hanno commentato alcuni utenti. Altri fanno il nome di Jeda per il Grand Fratello Vip 6: “Ma dove si firma per avere Jeda al GF?“.

Jeda: il fidanzato di Vera Gemma conquista i social

In una delle prima puntate dell’Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi ha rivelato a Vera Gemma che le sue amiche sono pazze del fidanzato Jeda: “Mi chiedono tutte di lui. Me lo porto a casa, ti dispiace?”. Come sempre la naufraga ha risposto con pungente ironia: “E a te dispiace se mi porto a casa Francesco Totti?”. La Blasi si è detta disponibile per lo scambio, anche se Totti è più grande del produttore: “Eh sì è un po’ troppo grande per me, ma è un grande campione, non mi va mica male, stiamo parlando del top e i campioni non hanno età”, ha concluso Vera Gemma. In una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, Jeda ha avuto uno scontro con Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo, che ha poi definito su Instagram “la versione Wish del principe azzurro di Shrek”. Un una recente intervista su Blasting News, il modello ha risposto alla provocazione: “Ognuno di noi somiglia a un cartone animato. In effetti anche lui mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale, ma senza ghianda”.

