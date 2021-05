Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Gelosa per il bacio a Ilary Blasi: aria di crisi?

Jeda è il fidanzato di Vera Gemma, la naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, il giovanissimo fidanzato dell’attrice è stato protagonista di uno dei momenti più commentati della serata: un bacio a Ilary Blasi. Cosa è successo? La padrona di casa ha avvicinato il giovane 22enne invitandolo prima ad un aperitivo da soli e poi ha voluto scambiarsi un bacio seppur separati da dei plexiglas. La cosa non è stata particolarmente gradita da Vera Gemma stando a quanto comunicato da Asia Argento che sui social ha condiviso la reazione della sua amica al bacio. “Quando Ilary ti ha chiesto ‘Com’è l’Isola senza Vera?’ e tu hai risposto ‘Va tutto bene’ tipo. Invece tu avresti dovuto rispondere o che si sono rivelati gli altarini oppure che comunque Vera manca sull’Isola. Era la tua opportunità per dire che io mancavo e non l’hai detto” – sarebbe stata la reazione di Vera Gemma gelosissima per il gesto del fidanzato. Non solo la ex naufraga rivolgendosi al fidanzato ha detto “tu devi essere pronto che in TV ti facciano quella domanda. Devi stare concentrato. Poi il bacio… no comment”.

Jeda, fidanzato Vera Gemma: “sono fortunato ad aver trovato una donna come te”

Che dire c’è arietta di crisi tra la figlia di Giuliano Gemma e Jeda, il giovanissimo manager di musica trap? Non è dato sapere di più, anche se il giovane 22enne durante l’avventura dell’attrice in Honduras è sempre stato in prima linea a sostenerla e incoraggiarla. Come dimenticare la sua lettera letta proprio durante la diretta de L’Isola dei Famosi 2021 in cui ha scritto parole di grande amore per la sua donna. “Sei una donna affascinante, hai personalità da vendere” – ha detto il 22enne nella sua lettera indirizzata alla compagna precisando – “sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una donna come te”. Che dire se non è amore questo?

