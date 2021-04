Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Il web pazzo di lui “Il vero motivo per guardare l’Isola”

Tutti pazzi per Jeda, il fidanzato di Vera Gemma. Da quando è cominciata l’Isola dei Famosi 2021, il 22enne è sempre presente in studio durante la diretta con Ilary Blasi. La conduttrice non perde occasione per coinvolgerlo nelle varie dinamiche delle puntate permettendogli di parlare anche con la fidanzata che, in Honduras, è spesso protagonista di numerosi litigi. Jeda è così diventato il vero personaggio dell’Isola dei Famosi e il popolo del web è letteralmente pazzo di lui. Sbarcato su Instagram dove pubblica foto personali e post dedicati al suo lavoro di produttore musicale, Jeda è seguito da più di 13mila followers. Sotto le sue foto, sono tanti i commenti delle persone che si complimentano con lui per l’atteggiamento, mai sopra le righe, che ha in puntata. “Il vero motivo per cui guardo l’Isola dei Famosi 2021“, scrive una follower.

Vera Gemma eliminata?/ Scontro con Fariba e Miryea, la fine delle Valchirie...

JEDA, CONFRONTO TRA IL FIDANZATO DI VERA GEMMA E GLI ALTRI NAUFRAGHI DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Vera Gemma contro tutti sull’Isola dei Famosi 2021 e, questa sera, a scendere in campo per difenderla, potrebbe essere il fidanzato Jeda che, già nella scorsa puntata, si è scagliato contro gli altri concorrenti per difendere la fidanzata. In particolare, il 22enne ha puntato il dito contro Ubaldo per l’atteggiamento e i toni usati durante il confronto con Vera. “Sono un po incaz***o per quello che ha detto prima Ubaldo e come si è comportato. Non puoi permetterti di parlare così ad una donna, ma qualsiasi donna. Ha dimostrato di essere egoista, un maleducato e un cafone”, ha detto parlando con Ilary Blasi. Parole con cui si sono detti d’accordo i telespettatori del reality show di canale 5 che stanno apprezzando sempre di più Jeda.

JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA/ Attacca Ubaldo: "Non si tratta una donna così, cafone"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦍🦍 (@jeda_lenfoire)

LEGGI ANCHE:

Ubaldo furioso Vs Vera Gemma "Stai zitta!"/ Lite all'Isola, Blasi "Meno aggressivo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA