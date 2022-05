Jeda, fidanzato Vera Gemma/ L’amore durante il lockdown e la differenza d’età

Vera Gemma, attrice e protagonista di vari reality show in tv, è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano, soprattutto dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021, dove si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua simpatia e ironia. L’attrice, a 52 anni, è felice con un ragazzo di 24, il suo fidanzato Jeda. I due fanno coppia ormai dal 2020, quando si sono conosciuti durante il lockdown su Instagram. Nonostante la grande differenza d’età e la lontananza dovuta appunto alla partecipazione a vari programmi tv, i due sono molto uniti.

“È molto più maturo dell’età che ha. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida”, ha raccontato Vera qualche tempo fa. Un futuro insieme e un matrimonio, per l’attrice è possibile: “Lo sposerei. Sarebbe il terzo matrimonio. ma quanto mi diverto ai matrimoni? Una figata. Liz Taylor ne ha fatti otto. Io voglio arrivare a nove“.

Jeda e l’amore per Vera Gemma

Nel corso del lockdown, Vera Gemma ha intrattenuto i suoi followers su Instagram con alcune dirette in compagnia dell’amica Asia Argento. Proprio ad una di queste dirette si è aggregato Jeda, che è rimasto ammaliato dalla bellezza dell’attrice e ha deciso di scriverle in privato. Vera, che solitamente non risponde mai a messaggi di questo tipo, è rimasta sorpresa dal giovane e ha deciso di proseguire la conversazione. Lui, come ha raccontato, ha scelto di corteggiarla dedicandole canzoni e belle parole che hanno portato l’attrice ad innamorarsi di lui.

Jeda è un produttore musicale di origine araba: il papà è infatti originario del Marocco. La sua non è stata una vita semplice, ma nonostante ciò il ragazzo è riuscito a crescere con dei valori importanti che hanno portato Vera ad innamorarsi di lui. Nel corso de L’Isola dei Famosi 2021, il giovane è stato spesso ospite in studio. In una delle puntate ha dedicato una dolce lettera alla compagna: “Sei una donna affascinante, hai personalità da vendere. Sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una donna come te. Le persone da fuori sono sempre pronte a giudicare, vedono una donna con un ragazzo più giovane e fanno allusioni su ogni cosa. Ma niente conta quando il cuore comanda. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto, i nostri momenti di altri e bassi. Gli altri non potranno mai capire, perché noi non siamo come gli altri!”.











