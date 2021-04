Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi?

Jeda è il fidanzato di Vera Gemma, naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. La figlia di Giuliano Gemma si è riunita con i vecchi compagni di squadra dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, dopo aver trascorso alcuni giorni su Playa Esperanza con Miryea Stabile ed Elisa Isoardi (che ha abbondato il programma per motivi di salute). Jeda, 28 anni in meno di Vera, in una recente intervista si è detto pronto a partecipare all’Isola dei famosi nelle vesti di naufrago. Stando a un’indiscrezione di Dagospia, il giovane produttore musicale potrebbe davvero raggiungere la fidanzata in Honduras: “Jeda sbarca in Honduras a L’Isola… A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos’altro? Ah, saperlo”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Vera Gemma/ Guida le Velchirie: "Awed? Falso ma non so se gli resisterò.."

Jeda: vicino al figlio di Vera Gemma

Il giovane Jeda, 22 anni, sbarcherà davvero in Honduras come naufrago? O si limiterà solo a fare una sorpresa alla sua fidanzata Vera Gemma? In questo periodo in cui Vera è lontana da casa, Jeda si prende cura di Maximus, figlio della fidanzata: “Maximus, il figlio di mia sorella, si divide tra casa mia e casa di Vera dove c’è Jeda. Sta anche tanto tempo con me, ma Jeda ci aiuta. È bravissimo con Maximus”, ha raccontato a Live – Non è la d’Urso Giuliana Gemma, sorella di Vera. Ai microfoni di Barbara d’Urso, Giuliana ha difeso la relazione della sorella con il giovane produttore musicale, nonostante la differenza di età: “È un ragazzo molto carino, simpatico, in gamba e responsabile. A me piace. Poi è molto bravo anche con il figlio di Vera”. Questa sera, lunedì 19 aprile, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi: Jeda sarà in studio?

