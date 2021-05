Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Sono fortunato ad aver trovato una donna come te”

Jeda è il fidanzato di Vera Gemma, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Un grande amore quello nato dal giovanissimo 22enne e la figlia di Giuliano Gemma che finalmente questa settimana potrà riabbracciare il suo fidanzato. Durante l’ultima puntata del reality show il ragazzo ha scritto una bellissima lettera per la naufraga: una vera e propria dichiarazione d’amore che ha colpito anche la conduttrice Ilary Blasi. “Sei una donna affascinante, hai personalità da vendere” – scrive il 22enne nella sua lettera indirizzata alla compagna – Sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una donna come te.

GILLES ROCCA STA MALE, SI RITIRA?/ Elisa Isoardi: "Sono delusa nel vederti così"

Le persone da fuori sono sempre pronte a giudicare, vedono una donna con un ragazzo più giovane e fanno allusioni su ogni cosa. Ma niente conta quando il cuore comanda”. Parole davvero emozionanti quelle scritte dal giovane ragazzo che ha concluso dicendo: “solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto, i nostri momenti di altri e bassi. Gli altri non potranno mai capire, perché noi non siamo come gli altri!”.

Isola dei famosi 2021/ Eliminato e diretta, Gilles Rocca è stanco: abbandona?

Jeda, fidanzato Vera Gemma: “stai spaccando tutto”

Jeda è follemente innamorato di Vera Gemma, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Durante la partecipazione dell’attrice al reality show di Canale 5 a sostenerla in studio c’era sempre il suo amore che, puntata dopo puntata, ha sempre speso parole di incoraggiamento per la sua compagna. “Voglio dirti una cosa: stai veramente spaccando tutto. Continua così, Maximum sta facendo il tifo per te, ce la sta mettendo tutta per rimanere concentrato ad aspettarti, tu continua così” – ha detto il giovanissimo 22enne durante una delle ultime puntate quando Vera Gemma ha avuto un crollo emotivo causato principalmente dalle difficoltà incontrate nel gruppo dei naufraghi. Le parole di Jeda l’hanno tirata su, visto che l’attrice ha prontamente replicato: “ti ho fatto una promessa che non mi sarei mai arresa e non mi arrenderò mai, grazie per avermela fatta fare, grazie per occuparti di mio figlio”.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi zia per la terza volta/ È nata Jolie, figlia della sorella Melory

© RIPRODUZIONE RISERVATA