Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita”

Jeda, manager di musica trap, è il giovane fidanzato di Vera Gemma: la naufraga dell’Isola dei famosi 2021, 50 anni, ha 28 anni in più del fidanzato ventiduenne a cui è legata da meno di un anno. Milanese originario del Marocco, Jeda ha raccontato a Casa Chi come è nato il loro amore: “Ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante”. Il giovane trapper ha aggiunto di essere molto orgoglioso della sua compagna: “Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”. Il ragazzo ha più volte ribadito di non essere geloso e di essere assolutamente fiducioso nei confronti della fidanzata, che si atteggia da milf sulle spiagge dell’Honduras.

GILLES ROCCA STA MALE: "16 ORE CON LA FLEBO"/ Poi torna all'Isola dei Famosi "Roccia"

Jeda: la storia d’amore con Vera Gemma e la reazione dei genitori

Jeda ha legato molto anche con Maximus, figlio di Vera Gemma, nato dal matrimonio con Henry Harris: “Conosco il figlio di Vera, è un bambino speciale, ho legato moltissimo con lui. Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. Ho creato un bellissimo rapporto con lui. Mi rapporto sia in maniera paterna, che fraterna”. Il ragazzo è quindi in ottimi rapporti con la famiglia di Vera Gemma, invece i genitori di Jeda inizialmente non hanno preso benissimo la relazione del figlio con una donna così più grande di lui. “All’inizio mio padre era d’accordo, mia madre meno. Poi hanno capito e in fondo non permetto loro di immischiarsi nelle mie cose. Con mia madre ci sono diversi problemi da quando ho 12 anni”, ha spiegato a Casa Chi. Il giovane fidanzato di Vera Gemma non teme nemmeno l’arrivo di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e attuale fidanzato di Arianna Cirrincione.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato e diretta: Andrea Cerioli "premio" dei burinosDaniela Martani contro vaccini e Covid/ "Se il mondo fosse vegano non ci sarebbe"

© RIPRODUZIONE RISERVATA