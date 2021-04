Jeda “Non mi approfitto di Vera Gemma”/ “Non sapevo chi fosse suo padre e..”

La vera rivelazione dell’Isola dei Famosi 2021 è proprio Jeda. Il fidanzato di Vera Gemma ha preso posto in studio in queste settimane per supportare la sua compagna ma questo lo ha messo spesso al centro delle polemiche per via della sua giovane età. In un primo momento qualcuno ha pensato che la loro relazione fosse ad uso e consumo della tv, in un secondo invece, si è puntato il dito contro Jeda reo di aver preso di mira l’attrice solo per ‘necessità’. Proprio lui però ha voluto prendere la parola rilasciando una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo rispondendo alle accuse e rimandandole al mittente: “Non è vero…All’inizio della nostra storia non sapevo nemmeno chi fosse suo padre…Non mi sono mai approfittato di lei, non le ho mai chiesto nulla e mai lo farò…”.

Vera Gemma sta tornando in Italia e dopo la quarantena potrà finalmente tornare alla vita di tutti i giorni e, magari, in tv, ma i fan orfani di Jeda dove lo vedranno? Al momento non sappiamo ancora se Jeda prenderà posto in studio ugualmente, fatto sta che ci ha tenuto a mettere in chiaro alcune cose anche sul suo legame con la fidanzata che non è dettato dalla sua voglia o il suo bisogno, come ha insinuato qualcuno, di avere un tetto sulla testa: “Questa allusione mi ha ferito tanto perchè sicuro che l’ha fatto solo per la mia nazionalità marocchina… A me interessa solo lei come donna…”. Alla fine rilancia contro Gilles Rocca: “E’ falsissimo e dietro a quello che fa c’è sempre una strategia…Mente ed è un provocatore…”.

