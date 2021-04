Jeda “Vera Gemma? Ho fatto io il primo passo”/ “Tradirmi all’Isola? Non lo farà”

Ormai è lui la vera star dell‘Isola dei Famosi: Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, è finora il più chiacchierato di questa edizione del reality. Ilary Blasi l’ha voluto come presenza fissa in studio ma lui tiene a sottolineare di non essere in cerca di visibilità ma di essere lì solo per sostenere la sua compagna. Ma com’è che si sono conosciuti e innamorati Vera e Jeda? Il ragazzo 22enne lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Novella2000 al giornalista Armando Sanchez.

“Ci si siamo conosciuti su Instagram”, ha esordito. “Le ho scritto io durante il periodo del primo lockdown. Mi aveva colpito subito. Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intensa.” Tra i due 28 anni di differenza ma Jeda ha sottolineato che “non ci spaventa perché l’amore vero non deve avere limiti. – e ha aggiunto – Appena hanno riaperto le regioni ci siamo visti. Vera è venuta a Milano e abbiamo passato un bel po’ di tempo insieme. Con lei sto benissimo”.

Jeda concorrente all’Isola dei Famosi? Ecco come risponde…

La visibilità che ha avuto la coppia in queste settimane ha inevitabilmente scatenato anche qualche critica per la differenza d’età. Jeda però fa chiarezza: “In genere a me non interessa quello che dicono le persone. Vado avanti per la mia strada a testa alta.” Qualcuno ha anche ipotizzato che la donna possa tradirlo all’Isola dei Famosi: “In tanti ipotizzano che Vera, prima o poi, possa tradirmi. Ma non sarà così, fidatevi”, ha assicurato lui. I due ora vivono insieme quando lui è a Roma “oppure quando lei viene a Milano da me. Sono un produttore musicale, ho molto lavoro e non posso lasciare per tanto tempo la mia città. Poi vedremo come organizzarci meglio. Per il momento ci va bene così, anche perché rispettiamo i nostri spazi”, ha chiarito. Sarebbe bello vedere anche lui prossimamente all’Isola dei Famosi: “Non sarebbe una cattiva idea.” ha ammesso Jeda.

