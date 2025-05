E’ stata ufficialmente svelata la nuova Jeep Compass, la nuova generazione di uno dei C-SUV maggiormente apprezzati non soltanto in Italia. Dopo le foto leak degli scorsi giorni che hanno di fatto mostrato in anteprima il modello, proprio in queste ore è giunto l’annuncio ufficiale da parte di Stellantis. La prima cosa che salta all’occhio della nuova Jeep Compass è il look, decisamente riuscito nonché in linea con quello dell’Avenger, il SUV bestseller dello storico marchio americano. Ma la nuova Jeep Compass non è sola apparenza, visto che la sostanza non manca, a cominciare dall’introduzione per la prima volta del motore elettrico.

Stellantis e Renault si appellano all'UE/ Elkann e de Meo: "Auto Green distruggeranno il mercato"

Addio alle motorizzazioni puramente termiche, quindi niente benzina o gasolio, mentre spazio solamente a ibridi, sia leggeri (quindi MHEV), quanto con la spina (PHEV), oltre alla sopracitata versione green. Al momento è ordinabile la versione First Edition, che costa 41.900 euro ma che è in promozione a 39.900 euro, quindi con uno sconto esatto di 2.000 euro, salvo permuta o rottamazione di un veicolo. Inizialmente la versione elettrica non sarà disponibile (arriverà in un secondo momento), così come quella plug-in hybrid, mentre le prime consegne scatteranno dal quarto trimestre dell’anno, quindi indicativamente dal mese di agosto in avanti.

Autovelox con IA in Europa: nuovi limiti dinamici in Spagna e Francia/ In Italia tutor 3.0

NUOVA JEEP COMPASS 2025, IL C-SUV MADE IN ITALY

Forse non tutti sanno che la Jeep Compass è costruita nel plant Stellantis di Melfi, quindi Made in Italy, ed anche per questo c’è grande interesse nel lancio del nuovo modello, con l’obiettivo di ripetere il grande successo sin qui ottenuto dall’Avenger. Ma quanto sarà grande la nuova Compass? Costruita sulla piattaforma STLA Medium, la linea dedicata alle vetture del Segmento C ma anche D, avrà una lunghezza di ben 4,55 m, di conseguenza parliamo di 15 centimetri in più rispetto al modello attuale che invece si ferma a 4,40 metri.

SCENARIO UE/ Le risorse che servono all'Europa per non farsi schiacciare da Usa e Cina

Ciò significa ovviamente maggiore spazio non soltanto esterno ma anche interno, a cominciare sia dall’abitacolo, quanto dal bagagliaio, che salirà fino a 550 litri. Come detto sopra, ciò che salta subito all’occhio è il design, che risulta essere maggiormente spigoloso rispetto alla generazione uscente, con una linea di cintura molto alta (vedi l’Avenger) e un tetto di conseguenza più “schiacciato”. Non mancano i dettagli, numerosi, a cominciare dalla fanaleria posteriore caratterizzata da una luce LED a tutta lunghezza con tanto di scritta Jeep al centro. Immancabili i riferimenti storici al marchio, a cominciare dalla classica griglia con sette feritoie che si troverà sul muso, ma anche i passaruota molto alti e a forma trapezoidale.

NUOVA JEEP COMPASS 2025, COLORI, INTERNI E MOTORIZZAZIONI

Le tonalità scelte sono prese direttamente dalla natura, e al lancio troveremo il verde brillante (quasi un giallo), a richiamo delle isole tropicali, ma anche il Pacific Blu, a ricordare i colori di mari e oceani, nonché il bianco Antartica per le Regioni del Nord, il verde Amazonia, il nero Vulcano, immancabile e infine il grigio Yosemite, tutte tonalità che richiamano ovviamente l’avventura. Grandi novità attese anche all’interno che sarà tutto nuovo a cominciare da un touch screen da ben 16 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, in aggiunta ad uno schermo da 10 pollici posizionato subito dietro il volante con tutte le info base.

La tecnologia si respirerà ovunque e i materiali, soprattutto negli allestimenti più alti, saranno di assoluta qualità. Infine, per quanto riguarda le motorizzazioni (già accennate sopra), l’ibrido MHEV avrà i soliti 145 cavalli, mentre il plug-in arriverà fino a 195, con la versione elettrica che avrà invece ben tre tagli di potenza diversa, arrivando fino a 375 cavalli, con un’autonomia che sarà fino ad un massimo di 650 km grazie ad un taglio della batteria da 74 kWh. Quest’ultima supporterà la ricarica rapida e potrà passare in 30 minuti dal 20 all’80 per cento.

NUOVA JEEP COMPASS: ECCO I RIVALI E I PREZZI, IL SEGMENTO DEI C-SUV

Ma proviamo a meglio capire con quali auto si scontrerà la nuova Jeep Compass, analizzando la classifica dei 10 C-SUV più venduti nel primo quadrimestre del 2025 in Italia secondo i dati ufficiali UNRAE. La prima cosa da sapere è che nella top 10 vi sono solo due auto con un’alimentazione a batteria, leggasi la Peugeot 3008 e la BMW X1, di conseguenza parliamo di un vantaggio per il nuovo modello Jeep. Secondariamente i prezzi della Compass appaiono leggermente più alti della media, tenendo conto che la First Edition (non si conoscono i prezzi delle altre versioni), supera i 40.000 euro. A questa cifra possiamo trovate la Volkswagen Tiguan (che costa 41.250 euro ma benzina), la BMW X1, in vendita a 44.050 nella versione MHEV, ibrida, quindi a 44.500 euro l’Audi Q3 Business 35 TFSI S tronic, 100% benzina, a 42.794 euro la Mercedes GLA 180 Automatic, dotata di motorizzazione ibrida, e la Peugeot 3008, in vendita a 40.050 euro sempre nella motorizzazione MHEV da 145 cavalli (stesso motore della Compass).

Un gradino più in basso, per quanto riguarda i listino, per la Toyota C-HR a 35.700 euro, dotata di motorizzazione full hybrid, quindi la Hyundai Tucson, altro C-SUV Mhev a 33.350 euro, nonché la gemella Kia Sportage a 33.500 euro e la Ford Kuga full hybrid da 33.750 euro. La più economica del gruppo resta la Nissan Qashqai a 32.100 euro (motore MHEV da 140 cavalli), ma attenzione all’arrivo della Dacia Bigster, che sarà nei concessionari nel corso di questo mese e che rischia di sconvolgere il segmento: costerà infatti 26.800 euro nella versione entry level, un modello che sarà un osso duro per la nuova Jeep Compass ma in generale per tutto il segmento.