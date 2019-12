Jefeo, “Un due tre stella”/ Video, la trap sogna l’Ariston (Sanremo Giovani 2019)

Direttamente dagli studi di Amici di Maria De Filippi, Jefeo, con Un due tre stella, porta la musica trap nella finalissima di Sanremo Giovani. Nel corso dell’ultima puntata del 7 dicembre, il trapper della fucina Mediaset, ha sbaragliato gli avversari e conquistato la giuria di critici in studio, presieduta da Amadeus, più quella demoscopica composta da 300 persone. Il 19 dicembre, in diretta sulla Rai, dovrà dimostrare tutto il proprio valore artistico e diventare una tra le Nuove Proposte che varcheranno il palco dell’Ariston il prossimo febbraio per la kermesse sonona italiana, edizione 2020. Ha battuto, durante il corso dell’ultima puntata, Giulia Mutti, con un brano che parla d’amore. Al termine della gara ha commentato così su Facebook la vittoria: “Ho sempre perso e me ne stavo in silenzio, ma ora è il momento di farci sentire. Ci vedremo il 19 Dicembre alla finale di Sanremo Giovani, vi voglio tutti con me. Sono onorato per tutto questo”.

Jefeo, “Un due tre stella”: il primo disco da solista

Fabio Migliano, in arte Jefeo, ha iniziato a fare musica fin da giovanissimo e ora lo vediamo con Un due tre stella sognare il palco dell’Ariston. Il suo primo disco da solista, Teenager, è uscito lo scorso maggio e al suo interno contiene produzioni di alto livello con i migliori artisti della scena trap e urban italiana. Un due tre stella parla d’amore senza tralasciare l’aspetto personale dell’artista milanese. Porta nel testo e nell’interpretazione tutto il grido di rabbia e l’emarginazione sociale di una vita di stenti atta alla risalita sociale. Una storia, quella che racconta con il brano, ancora in corso, un progetto che è in via di sviluppo, la musica. Con essa non solo può esprimersi, ma vivere e prendersi cura della propria famiglia uscendo dall’emarginazione della periferia milanese. Il trapper diciottenne, con questa canzone, si vuole fare portavoce di un mondo fatto di sofferenze dove la lotta, poi alla fine, ti può portare alla ribalta.

Se Jefeo sarà tra i 5 selezionati per le Nuove Proposte di Sanremo lo deciderà anche il pubblico da casa che ha già avuto modo di conoscere il ragazzo e di apprezzare il suo talento. Al momento il gradimento nei suoi confronti non è da sottovalutare innanzitutto perché il ragazzo proviene da un talent molto conosciuto e in cui non sono mancate critiche e sostenitori, in secondo luogo perché Jefeo rappresenta l’icona del trap, genere musicale che si è imposto negli ultimi anni nel panorama musicale italiano. Come elemento simbolo di questa corrente, Jefeo avrebbe tutte le carte in regola per partecipare al Festival di Amadeus.

L’esperienza ad Amici

Jefeo non è assolutamente un volto nuovo della televisione. Ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivando fino al Serale, è stato poi eliminato durante la semifinale. Molto criticato nel talent Mediaset soprattutto da Loredana Berté che non riconosceva nel ragazzo un vero talento. Oggi si appresta a gareggiare per essere tra le Nuove Proposte del prossimo Sanremo condotto da Amadeus a partire dal 4 febbraio 2020.

