Jeff Bezos investe in Altos Labs/ Soldi all’azienda che cerca la tecnica per l’immortalità

Jeff Bezos ha investito in Altos Labs, società biotecnologica è stata fondata negli Stati Uniti con l’obiettivo di ricercare una tecnica per invertire l’invecchiamento. Secondo il MIT, l’azienda sarebbe stata finanziata dall’ex amministratore delegato di Amazon e dal miliardario russo Yuri Milner. Nel progetto sarebbero coinvolti illustri scienziati da tutto il mondo che porteranno avanti ricerche sulla tecnica di “riprogrammazione biologica”, che permette di ringiovanire le cellule in laboratorio. Il processo, secondo i ricercatori, dovrebbe esse applicato in sicurezza su animali e uomini per garantire un allungamento significativo della vita.

Elon Musk rimproverato dall'UE: su X più fake news di altri social/ "Si adegui al Codice di Condotta"

Sul sito di Altos Labs si legge: “La nostra missione è ripristinare la salute e la resilienza delle cellule attraverso la programmazione del ringiovanimento cellulare per invertire le malattie, le lesioni e le disabilità che possono verificarsi nel corso della vita”. Per questo “una comunità di eminenti scienziati, medici e leader del mondo accademico e industriale lavorerà insieme verso questa missione comune”. L’azienda Altos ha sede negli Stati Uniti, nella zona della Baia di San Francisco e a San Diego, e nel Regno Unito a Cambridge. L’azienda vanta importanti collaborazioni anche in Giappone.

Cessione credito per Superbonus/ Nuove direttive ostacolative: cosa sappiamo? (22 settembre 2023)

Cos’è Altos Labs, l’azienda alla ricerca dell’immortalità

Il Consiglio di amministrazione e i consulenti di Altos Labs comprendono premi Nobel e leader scientifici. L’azienda, si legge sul sito, “si dedica a svelare la biologia profonda della programmazione del ringiovanimento cellulare”. Altos ha come scopo quello di integrare le migliori caratteristiche del mondo accademico e dell’industria con “l’attenzione su una missione condivisa, la capacità di promuovere collaborazioni profonde, la passione e l’impegno trasformare la scienza in medicina”. Anche Jeff Bezos ha investito nel progetto.

Bill Gates: "Mortalità infantile si può ridurre"/ "Obiettivo salvare fino a due milioni di vite"

“Gli Altos Institutes of Science perseguiranno questioni scientifiche profonde e integreranno le loro scoperte in un unico sforzo di ricerca collaborativa. L’Altos Institute of Medicine acquisirà la conoscenza generata sulla salute e la programmazione delle cellule e svilupperà farmaci trasformativi” spiega il sito ufficiale dell’azienda. L’azienda conta alcuni dei migliori scienziati del mondo che collaborano internamente ed esternamente per sviluppare la propria ricerca con “la velocità, la missione e l’attenzione dell’impresa privata. Il nostro successo dipenderà da una cultura di intensa collaborazione, entusiasmo e apertura”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA