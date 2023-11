Jeff Bezos, proposta di nozze ‘fa perdere i sensi’ Lauren Sanchez/ Anello di fidanzamento? Diamante 30 carati

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano: l’anello per la proposta fa ‘perdere i sensi’ a lei

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano. Ad annunciare il matrimonio con l’imprenditore e presidente di Amazon è stata la giornalista e conduttrice in un’intervista a Vogue. Lauren Sanchez, raggiante e felice, ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio con un bellissimo anello di fidanzamento con un diamante rosa di 30 carati alla vista della quale la 53enne, seppur abituata ad oggetti costosissimi visto il patrimonio del compagno, ha avuto un mancamento. Lei stessa, infatti, ha dichiarato: “Quando ho aperto la scatola penso di aver perso i sensi.” E del resto tale razione è comprensibile.

Nel dettaglio l’anello della proposta di matrimonio di Jeff Bezos a Lauren Sanchez era un bellissimo anello di diamante rosa di 30 carati a taglio cuscino ed il tutto incastonato in una montatura di platino a quattro punte, secondo le stime, il valore dell’anello oscilla dai 3 ai 5 milioni di dollari in base alla purezza della pietra. La proposta è avvenuta lo scorso maggio, anche se è stata resa nota soltanto adesso. Il plurimiliardario le ha fatto la proposta su uno dei loro yacht durante una vacanza nascondendole il costoso e romantico regalo sotto il cuscino, lei se ne è accorta mentre stava andando a dormire e, come ha dichiarato, stava avendo un mancamento.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez e i preparativi per le nozze: riserbo sulla data delle nozze

Lauren Sanchez ha ricevuto la proposta di matrimonio da Jeff Bezos con un prezioso anello. La coppia ha annunciato che si sposerà ma sulla data delle nozze e su altri dettagli sul matrimonio c’è ancora il massimo riserbo. Per entrambi non sarebbero le prime nozze. Il proprietario di Amazon, 59 anni, ha alle spalle un matrimonio lungo 25 anni con Mackenzie Scott, dal quale sono nati quattro figli ormai grandi. La giornalista e conduttrice, invece, ha tre figli nati da due precedenti relazioni. In molte interviste i due hanno ammesso di riuscire a tenere bene insieme la loro famiglia allargata.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno annunciato di essere pronti al gran passo del matrimonio con un’intervista su Vogue in cui entrambi appaiono in copertina. Peccato però che proprio la loro foto sia stata presa di mira dai commenti velenosi del popolo del web. Per alcuni le sarebbe troppo rifatta: “Un altro lifting per lei e le labbra le arriveranno alle orecchie”, per altri sembrano due personaggi da soap opera ed altri ancora, infine, hanno criticato la rivista: “Vogue, ma perché avete seguito questa cosa? Smetto di seguirvi”











