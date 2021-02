Jeff Bezos si dimette da Ceo di Amazon/ Al suo posto Andy Jassy

Inattesa novità ad Amazon: Jeff Bezos non sarà più il Ceo del colosso del commercio elettronico. L’ufficialità è arrivata dallo stesso fondatore: a partire dal terzo trimestre al suo posto ci sarà Andy Sassy. Come evidenziato da Amazon, Bezos manterrà la carica di presidente esecutivo. Una notizia che arriva nel giorno dei record per il gigante dell’e-commerce, che ha appena archiviato gli ultimi tre mesi del 2020 con un utile netto di 7,2 miliardi.

Niente pensione dunque per Jeff Bezos, che fondò Amazon nel 1994 partendo da zero, anzi, solo dal nome. Nella lettera inviata ai suoi dipendenti per annunciare il cambio alla poltrona di Ceo, l’imprenditore ha evidenziato: «Oggi Amazon ha 1,3 milioni di dipendenti talentuosi, è al servizio di milioni di clienti e aziende, ed è riconosciuta come una delle società di maggiore successo al mondo».

JEFF BEZOS SI DIMETTE DA CEO DI AMAZON

Un viaggio lungo 27 anni quello compiuto da Jeff Bezos, che nel giro di breve tempo è riuscito a dare vita al dominatore incontrastato dell’e-commerce, espandendo poi i suoi interessi tra musica e tv in streaming. Ora l’imprenditore è pronto a concentrare le sue energie su altri affari e, ovviamente, sulle iniziative filantropiche. Come evidenziato dalla stampa statunitense, il 57enne ora dedicherà del tempo soprattutto al Washington Post e alla società spaziale privata Blue Origin. «Non ho mai avuto più energia di ora, e non intendo di certo andare in pensione. Sono super appassionato dell’impatto che penso che queste organizzazioni possano avere», ha evidenziato Jeff Bezos.



