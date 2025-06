A pochi giorni dal grande matrimonio a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez crescono vertiginosamente le possibilità di uno slittamento. La celebrazione si sarebbe dovuta svolgere tra il 24 e il 26 giugno, ma nelle ultime ore circola con insistenza l’ipotesi di un rinvio di alcuni giorni. Il motivo del ritardo sarebbe da attribuire ad una questione logistica, ma è inevitabilmente legato anche alle proteste che si stanno intensificando in città.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, India: almeno 15 morti nell’incendio di un hotel a Calcutta (30 aprile 2025)

Nella fattispecie, il comitato No Space for Bezos ha espresso tutta la sua contrarietà, promettendo manifestazioni pacifiche il giorno delle nozze. Il messaggio è forte e chiaro: “Bloccheremo i canali. Faremo in modo di mandargli la torta nuziale di traverso, andremo all’assalto e ci butteremo in canale se serve”, le parole degli attivisti. Insomma il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non sembra gradito in città, almeno da parte di chi vorrebbe una città meno “piegata” al turismo di lusso e all’élite.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, uccisi due cinesi a Roma a colpi d’arma da fuoco (15 aprile 2025)

Rischia di slittare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: città divisa sull’evento

Così, la notizia del possibile slittamento ha fatto il giro del web. Curioso che la città sia stata tappezzata da giorni con manifesti e striscioni eloquenti. Uno, in particolare, non è proprio accogliente nei confronti del celebre uomo di affari e recita “Bezos non è il benvenuto a Venezia”. I residenti hanno interpretato questo evento mediatico come un vero e proprio affronto per la città, sempre più nel mirino dei miliardari come meta turistica.

RIARMO UE/ Amato e quelle vecchie manovre per "spostare" l’Italia da Washington a Parigi

Tutto legittimo, ovviamente, così come la reazione di alcuni veneziani irritati che vedrebbero una città “usata” come una sorta di “location”. A sostegno di Bezos ci sono però molte persone, oltre al primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che hanno preso le distanze dalle proteste e dagli attivisti, descritti dal Sindaco come “una piccola minoranza che vuole solo farsi notare”.