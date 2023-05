Jeff Bridges la lotta contro il linfoma/ “Si è ridotto a una biglia”

Jeff Bridges i progressi con il linfoma dopo la chemio: le sue parole

Jeff Bridges sta lottando da tre anni contro il linfoma non Hodgkin, diagnosticato nel 2021. Il premio Oscar per Il grande Lebowski qualche mese dopo aveva dichiarato che il tumore fosse in remissione: “Vado a fare una TAC per vedere se il mio nuovo protocollo sta riducendo il mio tumore. Si scopre che funziona magnificamente. La cosa si è drasticamente ridotta”.

Oggi, ai microfoni di AARP, Jeff Bridges ha parlato dei progressi dopo la chemioterapia: “Stavo girando The Old Man e non sapevo di avere nel mio corpo un cancro grande 22×30 centimetri. La chemioterapia lo ha ridotto alle dimensioni di una biglia“. L’attore ha, dunque, lasciato intendere che con la terapia si sta lentamente avviando verso la guarigione dopo la debilitazione a causa del covid.

Jeff Bridges e l’annuncio del linfoma: “La prognosi è buona”

Jeff Bridges ha annunciato nel 2020 di avere un linfoma molto grave, che l’ha portato a stare per ben 5 mesi in ospedale. L’attore statunitense ha informato i fan di questa situazione, mantenendo in ogni caso la sua positività.

“Come direbbe il drugo, nuova mer** è venuta alla luce. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere a disposizione una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando le cure e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione” affermava Jeff Bridges prima di sottoporsi a tutte le terapie del caso. Ora il linfoma sembra in remissione, e il premio Oscar potrebbe lasciarsi tutto finalmente alle spalle.

