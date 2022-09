Jeff German, giornalista ucciso a coltellate/ Las Vegas: arrestato dem Robert Telles

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Jeff German negli Stati Uniti, giornalista investigativo 69enne ucciso a coltellate a Las Vegas poche ore fa. Secondo quanto diffuso dalle autorità locali, l’attività degli inquirenti avrebbe portato a stringere il cerchio intorno al profilo di un uomo sospettato di essere l’autore del delitto. Si tratterebbe, scrive Cnn, del politico dem Robert Telles, amministratore pubblico della contea di Clark, Nevada, arrestato in merito alla morte di Jeff German.

Il giornalista investigativo sarebbe stato colpito con diverse coltellate e gli occhi della polizia sono puntati sulla sua carriera: per decenni al servizio di importanti quotidiani locali, avrebbe firmato roventi inchieste su corruzione e altri gravi reati nel cuore della città in cui avrebbe trovato la morte. Una vita caccia di indizi e scoop, quella del giornalista poi ucciso, in cui non sarebbe mancato un focus proprio sull’attuale indagato per il delitto. Il 45enne Robert Telles sarebbe stato fermato poche ore dopo i fatti e la sua storia, finita sotto il fuoco degli investigatori, potrebbe nascondere un movente per l’omicidio nelle attenzioni del giornalista verso i suoi affari. Jeff German sarebbe stato ucciso davanti alla sua villetta di Las Vegas sabato scorso.

Omicidio Jeff German: arrestato il politico Robert Telles a Las Vegas

Jeff German sarebbe stato ucciso per aver ficcato il naso in loschi affari e condotte illecite nel cuore di Las Vegas, aprendo all’orizzonte di risvolti penali per chi è finito al centro delle sue scottanti inchieste giornalistiche. Ne sarebbero convinti gli inquirenti, riporta Cnn, a caccia di un movente dietro l’omicidio consumato sabato scorso fuori dalla casa del giornalista, assassinato a coltellate. E l’ombra di un movente, secondo l’evoluzione delle indagini delle ultime ore, sarebbe spuntata nella storia di Robert Telles, il politico democratico 45enne arrestato per un presunto coinvolgimento nel delitto.

Le manette sarebbero scattate ieri, all’esito di una perquisizione, sulla base di elementi ritenuti potenzialmente decisivi dalle autorità locali da giorni impegnate a risolvere il caso. Telles, alto funzionario della contea di Clark, in Nevada, sarebbe finito spesso sotto il cono di attenzioni dei servizi di Jeff German, complici alcune testimonianze che avrebbero accusato il dem 45enne di comportamenti aggressivi e illeciti sul posto di lavoro. Prima di eseguire l’arresto, la polizia ha diffuso alcuni frame di un video che ritraeva un uomo a volto coperto e con un cappello nei pressi della scena del crimine. A contribuire a incastrare l’indagato al perimetro delle indagini sarebbe stata la presenza di un’auto simile alla sua proprio negli istanti in cui Jeff German veniva ucciso. Il giornalista era tra le firme di punta del quotidiano Las Vegas Review-Journal.











