Jeff Koons, chi è ex marito Ilona Staller/ Accuse choc Cicciolina: “mi fece male e..”

Ilona Staller senza pietà contro l’ex marito Jeff Koons: “Al suo fianco mi sono annullata”

Jeff Koons è l’ex marito della celebre Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. Classe 1955, l’ex compagno della showgirl è conosciuto in tutto il mondo essendo considerato un simbolo dell’arte moderna. Laureato all’Art Institute di Chicago è uno degli artisti più importanti e quotati in tutto il pianeta. Con la Staller, con cui ha messo al mondo il figlio Ludwig, ha vissuto una storia d’amore molto turbolenta e travagliata. Non a caso l’ex attrice hard non conserva bei ricordi di quella che a suo dire è stata una relazione che le ha regalato più pianti che sorrisi: “Mi sposai per amore, lui perché aveva bisogno di diventare famoso in Europa“, ha raccontato in una intervista rilasciata a Verissimo.

Ilona Staller e il figlio Ludwig Koons/ La tragica storia del rapimento: "Aveva 13 mesi"

“Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi”, ha ribadito Ilona Staller a proposito della relazione di Jeff Koons. “Ho sempre lasciato brillare lui. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente”, le accuse choc di Ilona.

LUDWIG MAXIMILLIAN KOONS, FIGLIO ILONA STALLER/ "Ha scoperto che facevo porn* a 15 anni attraverso gli amici"

Ilona Staller e la battaglia legale con l’ex marito Jeff Koons: “Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ma poi…”

Così, ben presto, sono iniziate le battaglie in tribunale per l’affidamento del figlio Ludwig: “Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti non legalmente”, ha raccontato lei sempre nel salotto di Silvia Toffanin, spiegando le varie battaglie che ha dovuto intraprendere nel corso degli anni. “Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo perché ungherese, quindi per loro comunista e la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento”.

Ilona Staller: "La mia Infanzia è stata difficile"/ "Mio padre è andato via che avevo 3 anni, mamma…"

Di quel periodo, Cicciolina, non può conservare dei bei ricordi, infatti dice di aver sofferto le pene dell’inferno, tra problemi fisici ed emotivi: “Ho sofferto di anoressia e bulimia. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe”. Oggi la Staller, che ha superato la soglia dei settant’anni, si dichiara single e soddisfatta, anche se non manca la voglia di innamorarsi ancora, purché trovi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA