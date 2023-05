Jeff Machado, morto l’attore brasiliano 44enne/ Trovato in una cassa sotto terra

L’attore brasiliano Jeff Machado è stato trovato morto. Era scomparso da 4 mesi, precisamente dallo scorso 27 gennaio 2023, e gli investigatori avevano avviato un’indagine per cercare di comprendere cosa fosse successo fino a che non hanno ritrovato il suo corpo senza vita chiuso in un baule sepolto sotto due metri di terra, nel pavimento di una casa sita in Brasile. L’attore e giornalista aveva 44 anni ed era originario del sud della nazione verdeoro. Era noto per i suoi scoop di gossip ma anche per la recitazione tv e la produzione di contenuti audio e video.

Samantha Weinstein è morta/ Attrice di “Lo sguardo di Satana - Carrie” aveva 28 anni

Fra le sue interpretazioni più note quella del soldato filisteo nella serie tv a tema biblico Reis, così come ricorda l’edizione online di Repubblica. 4 mesi fa era giunta la notizia della scomparsa improvvisa dalla sua abitazione situata nella zona ovest di Rio, e l’ultima telefonata era stata fatta alla madre, poco prima di un provino. A quel punto si erano definitivamente perse le sue tracce per una decina di giorni, ma nel contempo la mamma di Jeff Machado aveva iniziato a ricevere alcuni strani messaggi provenienti dal cellulare del figlio. La donna, insospettita, aveva così deciso di avvisare la polizia che si era così messa alla ricerca dello scomparso.

TINA TURNER/ L’Acid Queen che cambiò la storia della musica femminile

JEFF MACHADO, IL MISTERO DEI CANI ABBANDONATI

L’attore e giornalista brasiliano era un grande amante degli animali e soprattutto dei cani, ma inspiegabilmente i suoi otto amici pelosi erano stati abbandonati, ritrovati in una zona a poco distanza da casa sua, di cui due deceduti. Un comportamento che Jeff Machado non avrebbe ovviamente mai tenuto, ed è per questo che i sospetti della polizia e dei famigliari erano ulteriormente aumentati.

Alla fine Jeff Machado è stato rinvenuto, come detto in apertura, in un baule sotterrato per due metri e posizionato sotto il pavimento di un’abitazione. Per estrarre la cassa è stato reso necessario il lavoro di ben nove persone, e sembra che il contenitore dove è stato rinvenuto il cadavere dell’attore facesse parte in precedenza dell’arredo della casa. Per gli inquirenti l’omicidio sarebbe avvenuto nella casa della vittima poi il corpo trasportato.

Kenneth Anger, morto il 96enne regista/ Autore del discusso “Hollywood Babilonia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA