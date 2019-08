JEFFREY EPSTEIN: “NON ERA SORVEGLIATO DA VERA GUARDIA”/ E spunta un diario segreto…

Nuovi inquietanti dettagli emergono sulla morte di Jeffrey Epstein, il miliardario trovato morto suicida in carcere, dov’era recluso dopo essere stato arrestato con l’accusa di sfruttamento sessuale. In attesa che l’inchiesta avviata dall’FBI faccia completa chiarezza sulla dinamica della morte di Epstein è il New York Times a lanciare una vera e propria bomba: una delle persone incaricate di sorvegliare a vista il finanziere secondo il quotidiano della Grande Mela non era una vera guardia carceraria. Secondo il NYT, nel Metropolitan Correctional Center, la prigione di Manhattan dove Epstein era detenuto, da tempo c’è un problema di carenza di personale. Può dunque capitare che il compito che normalmente spetta alle guardie venga svolto da infermieri, insegnanti e altri dipendenti formati per altre funzioni. Secondo le fonti del New York Times inoltre, la notte del suicidio la cella di Epstein non era stata controllata per diverse ore nonostante 3 settimane prima avesse tentato di togliersi la vita e il protocollo prevedesse un controllo ogni 30 minuti.

JEFFREY EPSTEIN: “NON ERA SORVEGLIATO DA VERA GUARDIA”

Ma mentre le indagini sulla morte di Jeffrey Epstein proseguono spunta un altro dettaglio che secondo il Mirror, che ne ha dato la notizia, sta facendo tremare i polsi di molti potenti in giro per il mondo. Sarebbe infatti spuntato un diario segreto in cui il finanziere avrebbe tenuto conto anche dei rapporti con le sue amicizie famose, come quella con Bill Clinton, Donald Trump o il principe Andrea. La fonte consultata dal quotidiano inglese ha detto:”Cosa c’è dentro? Praticamente tutto: ha usato la sua ricchezza per ‘comprare’ amici che sapeva gli avrebbero dato protezione. E proprio per questo motivo annotava minuziosamente qualsiasi cosa, nel caso in cui ne avesse avuto bisogno”. Un politico americano, dopo la sua morte, aveva dichiarato che in molti avevano tirato un sospiro di sollievo. Ma ora l’esistenza del diario cambia tutto: “Dovranno trattenere il respiro per molto tempo a venire, perché non è finita”.

